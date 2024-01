El comité de Bilbobus decide que los paros parciales del 13 y 27 de febrero y 5 y 18 de marzo pasen a ser de 24 horas

BILBAO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Bilbobus ha decidido que cuatro días de paros parciales previstos en febrero y marzo en demanda del convenio pasen a ser de 24 horas, en concreto los días 13 y 27 de febrero y los días 5 y 18 de marzo.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité, José Fernández, ha dado a conocer esta decisión que viene motivada por la falta de "avances y de movimientos" por parte de la empresa y el Ayuntamiento.

Según ha manifestado, "no hay muchas novedades" y no ven "actitudes ni voluntad" ni en la empresa ni en el Ayuntamiento de Bilbao. "La empresa espera a movimientos del Ayuntamiento y dice 'hasta aquí hemos llegado', y los otros estarán barajando opciones, pero no se avista ningún movimiento a corto plazo", ha criticado.

Por ello, han decidido que los paros de los días 13 y 27 de febrero y los días 5 y 18 de marzo, que iban a ser de cuatro horas, pasen a ser de 24 horas. Por lo tanto, tanto en febrero como en marzo, habrá tres días de huelgas de 24 horas, además de los parciales.

Este martes, los trabajadores de Bilbobus estaban convocados a una nueva jornada de paros de cuatro horas por turno, de 7.00 a 11.00 horas por la mañana y de 16.00 a 20.00 horas por la tarde.

Además de los paros, la plantilla de Bilbobus ha vuelto a realizar manifestaciones que han partido aproximadamente a las 8.30 horas de Gran Vía 85 para finalizar en el Ayuntamiento de Bilbao, mientras que, por la tarde, será a partir de las 17.30 horas desde Hurtado de Amezaga hasta la plaza Circular.

La próxima movilización será el día 18 de enero cuando está prevista una huelga de 24 horas y los trabajadoresa realizarán una marcha que se iniciará a las diez de mañana en Gran Vía 85 y concluirá en la plaza Circular.