SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Clínica Asunción de la localidad guipuzcoana de Tolosa ha exigido "la publificación del hospital, la subrogación de los 380 trabajadores y un servicio sanitario público que mantenga todos los servicios".

Trabajadores de La Asunción se han manifestado este viernes en Tolosa, convocados por ELA y LAB, para reclamar la "publificación" de este centro sanitario; que se garantice la "subrogación" de la plantilla y se garantice "un hospital 100 % público y con todos los servicios".

Representantes del Comité de empresa, de ELA y LAB, han destacado que "el futuro sanitario de Tolosaldea no puede seguir sumido en la incertidumbre".

De esta forma, han exigido "abrir una negociación, garantizar las necesidades sanitarias de la ciudadanía y las condiciones laborales de la plantilla, estudiar las posibilidades de aprovechar los recursos existentes y acordar una solución que responda al interés de toda la comarca".

Además, han denunciado que el Plan Funcional aprobado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco "no garantiza las condiciones que durante años vienen reivindicando tanto los trabajadores y trabajadoras como la ciudadanía", ya que "supone una reducción de los servicios sanitarios y contempla una cartera de servicios más limitada que la que actualmente se ofrece en Tolosaldea".

El Comité ha indicado que "existen diferentes alternativas sobre la mesa en relación con la ubicación del nuevo hospital, entre ellas, aprovechar las actuales instalaciones de la clínica Asunción" y ha pedido que todas las opciones "se estudien con rigor y seriedad, incluida la posibilidad de aprovechar las instalaciones actuales de la clínica".

Para ello, ha considerado "imprescindible abrir una mesa de negociación y ofrecer información transparente sobre los costes y las consecuencias de cada una de las opciones". "No podemos olvidar que detrás de todo esto hay dinero público y que la diferencia económica entre construir un edificio nuevo o utilizar las instalaciones de la Clínica Asunción puede ser considerable", ha destacado.

En este sentido, ha apuntado que, según los datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la construcción de un nuevo hospital "requiere una inversión de 130 millones de euros, mientras que, según ha trasladado la propia dirección de la Clínica Asunción al comité de empresa, su publificación tendría un coste de 5,5 millones".

El Comité cree que "ha llegado el momento de dejar a un lado los intereses económicos y políticos y poner, de una vez por todas, las necesidades de la ciudadanía y de las personas trabajadoras en el centro del debate", al tiempo que ha exigido "que se garantice la subrogación de los 380 trabajadores y trabajadoras de la Clínica Asunción".