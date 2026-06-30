El comité de empresa de Sidenor Vitoria denuncia la "inaceptable deriva" de la dirección en materia de prevención

El Comité de Empresa de Sidenor Vitoria ha realizado una concentración frente a las instalaciones de la planta - UGT

VITORIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Sidenor Vitoria ha realizado una concentración frente a las instalaciones de la planta para denunciar la "inaceptable deriva" de la dirección de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales y salud de la plantilla.

UGT Euskadi ha denunciado, a través de un comunicado, que demás de los recientes episodios de calor extremo "gestionados de manera negligente", la protesta es consecuencia de "la acumulación de decisiones unilaterales" por parte de la dirección en materia de seguridad y salud laboral.

La plantilla considera "insostenible" la actual forma de gestionar la prevención y exige "un cambio de rumbo inmediato y real", según ha informado UGT.

En la concentración, se ha mostrado una pancarta con el lema 'No más improvisación. La producción no vale una vida'. El sindicato ha manifestado que "a esta alarmante situación se suma una preocupante falta de recursos humanos en áreas clave de la fábrica, lo que precariza gravemente la seguridad".

Según ha explicado, "cada vez es más habitual que se inicien los turnos con personas trabajando completamente en solitario en determinadas instalaciones, lo que incrementa exponencialmente los riesgos ante cualquier tipo de incidencia o accidente laboral".

A su vez, ha indicado que existen puestos de trabajo "que permanecen sin cubrir pese a tratarse de bajas de larga duración, lo que obliga al resto de la plantilla a asumir mayores cargas de trabajo y responsabilidades".

Desde el comité, se recuerda a la dirección que la prevención no puede entenderse únicamente como la entrega de equipos de protección o la mera elaboración de procedimientos;