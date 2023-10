El Comité Estratégico de Basque Quantum trabaja para que el centro sea una realidad en San Sebastián en 2025

SAN SEBASTIÁN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Estratégico de Basque Quantum trabaja para que el polo de tecnologías cuánticas Euskadi Quantum Computation Center entre en

funcionamiento en 2025 en San Sebastián.

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha presidido esta tarde la reunión del Comité Estratégico de Basque Quantum, proyecto "estratégico para Euskadi en el ámbito de la computación cuántica".

El citado comité, en el que participan el Gobierno Vasco -a través de diversos departamentos- y las diputaciones forales de Álava,

Bizkaia y Gipuzkoa, y la empresa IBM, establecerá las líneas estratégicas de trabajo de las administraciones vascas con IBM Quantum, en el desarrollo del proyecto Basque Quantum.

Junto con Bildarratz, han participado en la reunión celebrada en la sede del Gobierno Vasco en San Sebastián, el viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo Morais, y la comisionada para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Cristina Uriarte, así como la directora de Investigación del Gobierno Vasco, Amaia Esquisabel.

Por parte de las diputaciones forales han asistido, por Gipuzkoa, su diputada de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Ane Insausti; por Bizkaia, la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko; y por Araba, el director de Desarrollo Económico e Innovación, Ander Larrinaga.

La representación de IBM ha estado encabezada por algunos de sus

máximos responsables, como el vicepresidente para IBM-Quantum, Jay Gambetta; el director global de IBM Quantum, Mikel Díez; o el director global del programa de centros de innovación cuántica, Josselin Milloz. También ha participado en equipo dinamizador de Basque Quantum, con Javier Aizpurua (del Centro de Física de Materiales) a la cabeza.

Desde el Gobierno Vasco han explicado que se ha articulado un marco de colaboración estable entre el Gobierno Vasco y las diputaciones forales para "la coordinación y el impulso al proyecto". Este trabajo colaborativo entre Euskadi e IBM Quantum se centra en cuatro ejes de actuación estratégicos, como son, las infraestructuras, la investigación de excelencia, la formación y la innovación.

Durante la reunión del Comité Estratégico se han analizado los principales hitos del proyecto Basque Quantum, haciendo una puesta en común -entre todos los organismos participantes- del avance de las acciones vinculas a la estrategia. Se ha podido constatar que, en esta andadura inicial de seis meses del proyecto, ya están en

marcha todos los ejes de actuación marcados al inicio.

También se ha realizado una convocatoria en el marco de Basque Quantum para poner en marcha proyectos de Investigación conjunta entre la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación e IBM Research, en ámbitos de interés común.

PROYECTOS

Para ello, se han acordado y definido el marco y objetivos

compartidos de Investigación colaborativa entre el ecosistema vasco de investigación e IBM Research, seleccionando seis proyectos enmarcados en dos líneas de investigación de excelencia: Error Mitigation for Quantum Dynamics Problems; y Quantum Kernel Methods for Classification and Detection Problems.

En cuanto a la formación, se ha establecido un marco compartido para la definición de programas educativos y formativos dirigidos a distintos niveles y agentes: Investigación; Industria y Centros Tecnológicos; Educación Universitaria y Formación Profesional. Se han organizado diversas actuaciones divulgativas y formativas en las que se ha formado a 80 investigadores vascos en plataformas y herramientas de computación cuántica.

En relación a las infraestructuras, se ha dotado ya a más de 50 usuarios de acceso a los sistemas de computación cuántica de IBM de forma remota, y hay ya acuerdos de colaboración suscritos con 15 instituciones de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

IBM está construyendo ya el ordenador cuántico (IBM Quantum System One) que se instalará en el centro Euskadi Quantum Computation Center, en San Sebastián.

En paralelo, las obras del nuevo edificio Ikerbasque que albergará este ordenador cuántico también avanzan "con previsión de que la construcción del nuevo edificio finalice el primer semestre de 2025, y que el ordenador cuántico esté instalado durante el segundo semestre del mismo año", según las mismas fuentes.

Esta reunión ha tenido lugar tras una jornada de trabajo celebrada este pasado miércoles entre responsables del Departamento de Educación, el equipo de IBM Quantum y el equipo dinamizador de Basque Quantum, a modo de Comité Ejecutivo.