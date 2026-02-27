Comité de Petronor denuncia la falta de medidas de protección hacia la plantilla en el episodio de escape de benceno

Archivo - Chimenea de Petronor, en Muskiz (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Petronor ha mostrado su "malestar" por la gestión realizada por la Dirección de la refinería de Muskiz (Bizkaia) en el caso de la incidencia en uno de sus tanques de gasolina, que provocó emisiones de benceno, ya que "durante toda la jornada (de ayer) no se adoptaron, con la rapidez necesaria, medidas preventivas claras para proteger" a los trabajadores expuestos, ni se mantuvo "comunicación alguna" con este órgano de representación de los empleados.

En un comunicado, los sindicatos de Petronor han alertado de que este episodio ha ocurrido pasados "apenas dos meses de un suceso similar en el TK307, con el hundimiento de su techo, en una clara muestra de la reincidencia de esta Dirección".

Según la información trasladada posteriormente, el protocolo aplicado ante la fuga consistió en la localización del punto afectado y su cubrimiento con espuma para confinar el producto y minimizar las emisiones generadas durante el día.

Con motivo del incidente, los valores registrados de benceno alcanzaron un punto crítico entre 100 y 200 microgramos/m3 alrededor de las 10.00 horas de este pasado jueves. Durante la tarde descendieron hasta 50 microgramos/m3, y no fue hasta la noche, con la bajada de las temperaturas, cuando los niveles bajaron de forma significativa.

En la mañana de hoy se han vuelto a producir distintos picos, por debajo del nivel de alerta, relacionados con variaciones de temperatura ambiental y de la dirección del viento.

Para el comité, una situación "de esta gravedad" exige mayor rapidez en la adopción de medidas paliativas, "absoluta transparencia", y una comunicación directa con la representación legal de las personas trabajadoras.

COMPROMISO DEL COMITÉ

Tras indicar que va a velar activamente por la seguridad y la salud de toda la plantilla y del personal de las empresas contratistas, ha anunciado que exigirá transparencia, que se informe a la plantilla de los valores (de benceno) que se están produciendo y, si esos valores son superiores a los límites en los próximos comunicados por parte de la autoridad competente, que se pare la actividad hasta que se normalicen.

También reclamará la asunción de responsabilidades por parte de la Dirección y una revisión en profundidad de los protocolos de actuación ante emergencias. Además, ha instado a la plantilla que se haya visto expuesta a que se acerque a hacerse el control pertinente en el servicio médico.

Según ha recordado, durante la jornada de ayer se produjo una alerta química con impacto en el exterior que generó una "importante alarma social". "Ante la falta de acción de la dirección, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco a partir de las 20.00 horas estableció diversas medidas preventivas para el entorno", ha relatado, para denunciar una posible exposición a agentes nocivos de la plantilla y vencindario, así como una "falta de comunicación y transparencia total".

Los sindicatos han criticado que las informaciones que está dando la dirección de manera interna son "mínimas y tardías". "La primera comunicación que da es de esta noche a las 00.40 horas, la segunda de esta mañana, y en ellas se ciñe exclusivamente a reproducir las recomendaciones del Gobierno Vasco", ha reprochado.

A las diez de esta mañana, el comité ha mantenido una reunión con la dirección de Petronor, a solicitud de los sindicatos, que han exigido a la Dirección que se limite la presencia en refinería al personal mínimo imprescindible para mantener la seguridad de la instalación y seguir las indicaciones del Gobierno Vasco.

"Es imprescindible minimizar los trabajos en el exterior, manteniendo únicamente aquellas operaciones que resulten indispensables para garantizar la seguridad de las instalaciones", ha manifestado, para solicitar la colaboración de todas y todos para cumplir estas medidas "con responsabilidad, y contribuir a la protección de la salud individual y colectiva".