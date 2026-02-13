Los comités de Tubos Reunidos piden este viernes implicación a Gobierno vasco y Diputación ante su díficil situación

Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Trapagaran se reúnen este viernes en Vitoria con responsables de Gobierno vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos.

La reunión será conjunta y está previsto que el encuentro se celebre en la sede del Gobierno vasco en Vitoria a partir de las nueve de la mañana.

Esta cita se produce después de que este pasado lunes la empresa comunicara al comité su plan de viabilidad antes las dificultades que atraviesa, con unas pérdidas provisionales de 71,3 millones en 2025. Entre las medidas anunciadas está un ERE para 301 trabajadores de las plantas Tragapagaran y Amurrio, siendo la alavesa la fábrica más afectada con 274 de los despidos previstos y donde, además, se va a cesar la actividad de la acería.

Esa reunión con Gobierno vasco y Diputación estaba solicitada con anterioridad a la presentación de las medidas de ajuste y, tras tener conocimiento de las mismas, el comité de Amurrio decidió convocar para este día 13 una huelga de 24 horas, que comenzó a la diez de la pasada noche y está previsto que parte de la plantilla se desplace a la capital alavesa para movilizarse.

En concreto, está prevista una concentración, desde las nueve a las once de la mañana, ante la sede del Gobierno vasco en Vitoria, coincidiendo con la celebración de esta reunión.

El presidente del comité de Tubos Reunidos en Amurrio (UGT), Andrés García, ha señalado que en ese encuentro solicitarán a ambas instituciones su implicación porque se trata de "un problema muy serio" que "atañe a muchas personas, no solo a Tubos Reunidos, sino a toda la comarca".