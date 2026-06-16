Las composiciones "Gasteok esnatu" y "Bilbao siempre Bilbao", ganadoras del XXXVIII Concurso de Bilbainadas

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las composiciones "Gasteok esnatu", de José María Larrazabal, y "Bilbao siempre Bilbao", de Jesús María Bilbao, han resultado ganadoras del XXXVIII Concurso de Bilbainadas, según ha dado a conocer este martes el Ayuntamiento bilbaíno.

"Gazteok esnatu" ha ganado en la modalidad de euskera y "Bilbao siempre Bilbao", ha logrado ser la mejor bilbainada en castellano en este certamen organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, con la colaboración de Radio Nervión y TeleBilbao, que pretende impulsar la creación de nuevas canciones sobre la actualidad de la Villa. La entrega de los premios tendrá lugar el viernes de Aste Nagusia en la Pérgola de Doña Casilda.

En esta ocasión han sido 16 participantes y 28 las bilbainadas presentadas a concurso. Cada uno de los ganadores recibirá un premio de 955 euros y el trofeo conmemorativo Don Diego.

Asimismo, se han concedido seis accésits a las composiciones "Bilbao, Bilbao, Bilbao" y "Bilbao, botxo presioso", de Alberto Núñez Baracaldo; "Que me quiten lo Bilbao" y "La más txirene" de Natacha Loyola; "Sabor de nuestra tierra", de Zaira Robles Pérez; y "Los del botxo nacemos donde queremos", de Josetxu Villasante de Gaminde. Los ganadores recibirán un premio dotado de 420 euros y una placa.

El jurado de esta XXXVIII edición ha estado integrado por el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, la concejala de Fiestas y adjunta del área de Cultura, Itziar Urtasun, la diirectora de la Orquesta de Acordeones de Bilbao, Amagoia Loroño, la gerente de Bilbao Musika, Ana Madariaga, el director general del Grupo Nervión de Comunicación, Eduardo Velasco, y el cantante Iñaki Uranga

La entrega de los premios tendrá lugar el viernes de Aste Nagusia en la Pérgola de Doña Casilda, escenario habitual de los conciertos de bilbainadas. Además, el 13 de diciembre se celebrará la presentación del disco que recogerá las composiciones premiadas en el Teatro Arriaga.

El Ayuntamiento de Bilbao continuará colgando en Internet los temas ganadores de este veterano concurso anual con el fin de ayudar a difundirlas. Así, las composiciones de esta edición 2026 del concurso bilbainadas podrán escucharse gratuitamente una vez grabadas en YouTube y Bandcamp, donde ya están disponibles los temas de las ediciones anteriores.

Según ha destacado el consistorio, las bilbainadas forman parte del patrimonio cultural de la Villa y tienen "la capacidad de generar relato en torno a Bilbao, su pasado, presente y futuro".

"Son un instrumento para expresar y difundir la identidad histórica de Bilbao en lo que se refiere a su legado cultural y patrimonial, para que vecinos y vecinas tomen conciencia de dónde viene. Una expresión cultural y creación musical que está en sintonía con las líneas contempladas en el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033", ha remarcado.