Concedidos 17 millones en ayudas que movilizarán 90 millones en inversión para la transformación alimentaria en Euskadi

BILBAO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha concedido más de 17 millones de euros en ayudas del programa Lehiatu para impulsar la inversión en transformación agroalimentaria en Euskadi. Estas subvenciones permitirán movilizar más de 90 millones de euros de inversión "en un sector que gana peso en la economía vasca", según ha informado el Ejecutivo.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco ha resuelto la convocatoria de ayudas del programa Lehiatu, con el que se pretende reforzar el compromiso del Plan Estratégico de Gastronomía y Alimentación "con la competitividad, el empleo rural y la transformación local".

Este programa está destinado a acompañar las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios en Euskadi. La resolución ha aprobado 17,48 millones de euros en ayudas públicas, que permitirán movilizar una inversión total de 90,4 millones de euros en el sector, que "será el montante total que invertirán las empresas".

SECTOR PRIMARIO

El Gobierno vasco ha destacado que la industria alimentaria y de transformación vinculada al sector primario continúa ganando peso en la estructura económica de Euskadi, tanto por su capacidad de generar valor añadido como por su contribución al empleo y al equilibrio territorial.

En este contexto, el apoyo público a la inversión se consolida como una herramienta clave para reforzar "la competitividad del sector y su arraigo en el medio rural".

Las ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) y forman parte de los compromisos recogidos en el Plan Estratégico de la Gastronomía y la Alimentación de Euskadi (PEGA), que establece como prioridad acompañar a las empresas en sus procesos de inversión y transformación, fomentando la modernización, la sostenibilidad y la transformación local de los productos.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, subraya que "acompañar la inversión productiva es una de las palancas fundamentales del PEGA para fortalecer una industria alimentaria cada vez más relevante en Euskadi".

En este sentido, ha añadido que "las ayudas del programa Lehiatu permiten transformar aquí los productos, generar valor añadido y consolidar empleo de calidad en el medio rural".

Las inversiones apoyadas permitirán la creación de más de 150 puestos de trabajo directos y se conceden atendiendo a criterios que priorizan la presencia de la mujer en el sector, el relevo generacional, la incorporación de jóvenes, el equilibrio territorial y el uso de materias primas locales, así como la modalidad cooperativa y los productos con denominaciones de origen y figuras de calidad.

Desde el punto de vista sectorial, la convocatoria refleja un tratamiento diferenciado en función del tamaño de las empresas, con el objetivo de adaptar la intensidad de la ayuda a la capacidad inversora de cada perfil.

Así, las microempresas, que concentran una parte relevante de los proyectos, han recibido intensidades medias de ayuda cercanas al 50%, mientras que las pymes han contado con apoyos en torno al 25-30%. En el caso de las grandes empresas, con proyectos de inversión de mayor volumen, la intensidad media se sitúa en torno al 14%, manteniendo su papel tractor en la cadena de valor.

La mayor parte de la inversión se concentra en la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios, con 76,37 millones de euros, seguida de la primera transformación de la madera, con 11,18 millones de euros, además de proyectos vinculados a producción ecológica y a la transformación de productos agropecuarios, reforzando un modelo productivo diversificado y sostenible.

En total, se apoyan 102 proyectos empresariales, lo que ha hecho necesario incrementar los fondos disponibles para atender todas las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos, lo que, según el Gobierno vasco, "confirmando el elevado interés del sector por este instrumento de apoyo a la inversión".

Con esta resolución, el Gobierno Vasco refuerza su compromiso con una industria agroalimentaria y forestal "en crecimiento, competitiva y alineada con los objetivos del PEGA", utilizando las ayudas públicas como palanca para "movilizar inversión privada, generar empleo y fortalecer el desarrollo rural de Euskadi".