Concentración contra la violencia machista en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, convocada por Itaia (Emakumeon Antolakunde Sozialista), ha denunciado este viernes por la tarde en Bilbao el asesinato machista de una mujer de 34 años tras ser apuñalada por su expareja ayer en una vivienda de la capital vizcaína.

Tras una pancarta con el texto 'Indarkeria matxista orori aurre egin! (Haced frente a toda violencia machista), más de un centenar de jóvenes se han concentrado en la plaza Circular de la capital vizcaína lanzando consignas contra la violencia machista.

La portavoz de Itaia, Naia Izko, ha lamentado que dos días después del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres, tengan que salir otra vez a la calle para denunciar el asesinato machista ayer en Bilbao, que "ya sumaría el sexto asesinato machista en Euskal Herria en lo que llevamos de año".

Por ello, ha manifestado que "es más importante que nunca organizarse, salir a la calle y crear un frente amplio y potente en contra de la violencia machista y de todos esos discursos que pretenden negarla y pretenden plantear retrocesos también en los derechos de las mujeres".

Asimismo, con esta movilización han querido señalar que "una vez más quedan en evidencia los límites que tienen las instituciones capitalistas para hacerle frente a la violencia machista, ya que (el último asesinato) se ha producido como consecuencia de quebrantar la orden de alejamiento, y también el hecho de que se haya dado en la vivienda, evidencia la carencia de viviendas de calidad que sirvan de refugio y de protección para las mujeres trabajadoras frente a casos de violencia machista".

En este sentido, desde Itaia han hecho un llamamiento a la organización, a tomar las calles frente a todas las expresiones del machismo, para que en todos los pueblos y en todos los barrios se pueda expandir una "conciencia clara en contra de la violencia machista, plantarle cara a la impunidad de los agresores y responder con firmeza a todas las agresiones".