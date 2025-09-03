Concluye el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, con olas todavía de dos metros

BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad ha dado por finalizado el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas, aunque, todavía durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, la altura de ola significante podría rondar los dos metros.

La boya de Mutriku ha contabilizado durante la pasada madrugada alturas de ola significante de 2 metros, mientras que se han registrado 2,4 metros en la boya de Sopela y de 2,2 metros en la estación de medición de Bilbao.