Archivo - Beldur Barik, prevención de violencia sexista. - EMAKUNDE - Archivo

BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concurso Beldur Barik cerrará el plazo de recepción de audiovisuales para fomentar la actitud crítica frente al machismo el próximo 1 de diciembre, y ha llamado a la juventud a participar en una edición en la que se ha ampliado, como novedad, la franja de edad para permitir la participación a partir de 10 años.

El certamen, promovido por Emakunde en colaboración con las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, tiene como objetivo prevenir la violencia machista entre la juventud y fomentar una actitud crítica y firme ante las actitudes, mensajes y expresiones culturales que la reproducen.

Según ha recordado, se fallará en tres categorías: 10-11 años, 12-15 años y 16-20 años, de modo que se permite la participación de alumnado de quinto y sexto de Primaria.

"Los trabajos deberán reflejar la Actitud Beldur Barik: identificar las distintas manifestaciones de la violencia machista, mostrar una postura crítica ante ellas y expresar un compromiso personal y colectivo con la construcción de relaciones libres, respetuosas, igualitarias, diversas y no sexistas", ha indicado. No se aceptan trabajos en los que se haya utilizado la Inteligencia Artificial.

La participación puede realizarse a través de centros educativos, gaztelekus, grupos de ocio y tiempo libre, asociaciones o casas de las mujeres, y también es posible presentar los trabajos de manera individual.

Las personas ganadoras de cada una de las tres categorías recibirán un premio de 650 euros. Además, los trabajos seleccionados mediante votación popular y el mejor trabajo audiovisual obtendrán un premio de 200 euros y un lote de libros. Los premiados se darán a conocer en el Beldur Barik Topaketa, que se celebrará en enero de 2027.