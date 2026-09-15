Confebask pide promover un "pacto de país" para la transformación competitiva y una estrategia sobre el reto demográfico

1117200.1.260.149.20260915144816 Reunión entre la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, con el lehendakari Imanol Pradales - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha trasladado al lehendakari, Imanol Pradales, la necesidad de promover un "pacto de país para la transformación competitiva", ya que "la competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida", y articular una "estrategia compartida" sobre reto demográfico y talento.

Esta son dos de las principales preocupaciones que la presidenta de las empresas vascas ha puesto sobre la mesa durante la reunión que ha mantenido este martes en Lehendakaritza con el lehendakari.

Yagüe ha señalado que la sociedad en su conjunto tiene que "tomar conciencia del momento presente y de lo que está en juego", puesto que "la prosperidad económica y el bienestar social del que hoy disponemos en Euskadi no están garantizados".

Al respecto, ha alertado que "la competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida por los enormes desafíos a los que nos enfrentamos nosotros y el conjunto de Europa". Ante esta coyuntura, ha pedido promover un "pacto de país por una transformación competitiva, que permita la supervivencia de nuestro tejido productivo".

"La competitividad ya no puede entenderse únicamente como un objetivo empresarial. Constituye una condición imprescindible para preservar nuestro tejido empresarial y, con ello, nuestro bienestar colectivo, garantizar empleos de calidad, sostener unos servicios públicos excelentes y ofrecer oportunidades a las próximas generaciones", ha manifestado.

RETO DEMOGRÁFICO

Por otro lado, la presidenta de Confebask ha mostrado la "preocupación" que tiene las empresas vascas en relación al reto demográfico, al aducir que "Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadoras en apenas diez años, si no se actúa a tiempo".

Una cuestión en la que Yagüe ha advertido que "vamos tarde". "El 91% de las empresas vascas confiesan tener ya problemas de contratación. De hecho, el reto demográfico se ha convertido en una brecha estructural de talento que condiciona la competitividad de Euskadi", ha explicado.

Por ello, ha planteado al lehendakari la necesidad de "articular una estrategia compartida sobre reto demográfico y talento" que pivote sobre cuatro ejes; "gobernanza integral, una política específica de inmigración para el empleo, otra de generación del talento necesario, y una más de arraigo y activación del talento local".

La presidenta de Confebask ha explicado que los asuntos planteados en la reunión "también preocupan al lehendakari", por lo que ha solicitado trabajar conjuntamente para "minimizar" sus consecuencias, de forma que "el crecimiento económico y empresarial de Euskadi se vea reforzado".

Cuestionada durante su rueda de prensa por la escalada de precios que ha situado el IPC en agosto al 4,5% en Euskadi, ha señalado que la inflación afecta a "los márgenes de las empresas igual que afecta a los trabajadores". "Es algo que nos afecta a todos, lo único que hay que intentar es que esas subidas de inflación no se produzcan", ha añadido.

SMI VASCO

Respecto a la petición de los sindicatos por lograr un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco, Yagüe ha reiterado que "hay una sentencia que impide la negociación del SMI, tal y como lo propone ELA", y ha resaltado que "no tenemos competencia ni legitimidad para negociar un SMI interprofesional" en Euskadi.

Tras descartar esta vía, ha vuelto a "tender la mano" a los sindicatos para negociar un SMI "referido a los convenios, siempre y cuando se aborden otros conceptos", como la "productividad, competitividad" y el "absentismo", de cara a poder tener "mejores condiciones salariales y laborales".

La presidenta de Confebask ha dicho que no ha abordado con Pradales la petición que realizó el lehendakari para aumentar los salarios a los jóvenes, pero ha destacado que los sueldos de los jóvenes en Euskadi son los "más altos en todo el Estado en todas las carreras universitarias". Yagüe ha pedido "superar exclusivamente lo del salario de los jóvenes", ya que "valoran cosas por encima del salario a la hora de decidir si tienen hijos".