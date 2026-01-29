Confebask ve positiva la regularización de migrantes y cree que, "al menos, por humanidad, hay que aceptarla"

Archivo - La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, cree positiva la regulación extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno español dada las necesidades de personal cualificado y, tras precisar que se debería garantizar que esas personas "estén destinadas al mercado laboral", ha asegurado que, al menos, por humanidad, hay que aceptarla".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la presidenta de Confebask se ha referido, de este manera, al anuncio del Gobierno central tramitar un Real Decreto que supondrá una regularización extraordinaria para 500.000 personas extranjeras que ya se encuentran en España.

Tamara Yagüe ha asegurado que son personas que se encuentran ya en España, pero que no tienen permiso de residencia, ni permiso de trabajo y, en este sentido, ha apuntado que le parece bien esta medida teniendo en cuenta las necesidades de personal cualificado que hay en la industria vasca.

"Puede preocupar el posible efecto llamada, pero en líneas generales ya están en España y es una medida que, por humanidad al menos, hay que aceptarla", ha asegurado.