Confebask ve positivos los datos y "meritorios" dada la coyuntura y mantiene sus previsiones para 2026

Archivo - El responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Confebask considera "positiva" la evolución del mercado laboral vasco en el mes de abril porque Euskadi sigue siendo "capaz de crear empleo y de reducir el número de parados" y, tras señalar que es "meritorio" dada la coyuntura de incertidumbre, ha asegurado que mantienen sus previsiones de crecimiento del empleo y reducción de paro para el conjunto del año.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha señalado que los datos del mercado laboral vasco correspondientes al mes de abril son "ciertamente positivos".

En concreto, según ha apuntdo, la caída del paro ha sido de 3.368 personas, que es "muy superior" a la reducción del desempleo que se produjo en abril del pasado año, cuando fue la mitad (1.500 personas).

Además, ha destacado que la reducción del paro se ha producido en todos los sectores y eso, a su juicio, "es algo especialmente meritorio en un momento delicado" como el que se vive, con las actuales incertidumbres y con la guerra de Irán.

Por ello, cree que hay que valorar como "muy positivo" el dato del paro, y ha recordado que esa caída de casi el 3% en el número de parados viene acompañado de un aumento de afiliados de casi 2.500 personas, una cifra "también superior a la de abril del año pasado, cuando creció en 2.400 personas".

Pablo Martín ha añadido que también crece la afiliación en todos los sectores, salvo en Construcción, donde ha habido una ligera caída del número de cotizantes, de manera que se cuenta con 11.000 afiliados más que en abril del año pasado.

A la vista de estos datos, la evolución del mercado laboral sigue siendo "positiva" porque Euskadi sigue siendo "capaz de crear empleo y de reducir el número de parados".

Pablo Martín ha asegurado que habrá que ver en los próximos meses cómo evoluciona el mercado laboral pero, en el conjunto del año, Confebask mantiene "sus previsiones del crecimiento del empleo y reducción del paro".