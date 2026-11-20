Huevos de Eroski sospechosos de salmonelosis - DEP. SALUD

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado cuatro casos de salmonelosis en personas que consumieron alimentos elaborados con huevos de la marca Eroski. Todos los casos son domiciliarios y dos han requerido ingreso hospitalario, uno de ellos ya ha sido dado de alta.

Según ha explicado Salud, la bacteria se ha detectado en las muestras de heces de las personas afectadas, por lo que se realiza la secuenciación genómica para confirmar la relación entre los casos y el alimento, cuyos resultados tardarán en estar disponibles.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado esta tarde de la posible presencia de 'Salmonella enteritidis' en lotes de huevos de la marca Eroski, según había tenido conocimiento a través de una notificación de las autoridades sanitarias de Euskadi.

El producto afectado es 'Huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero', de tamaños M, L y XL, en formatos de 1 docena, 0,5 docena o 1,5 docenas, con números de lote 0222F XXXX, correspondiendo XXXX a la numeración por fecha de consumo preferente desde 22/11 a 01/12.

Los números EAN de los productos son 8480010184778 para 'Huevo fresco L Suelo'; 8480010184785 para huevo fresco M Suelo; 8480010190106 para 'Huevo suelo L'; 8480010190076 para 'Huevo suelo M/L' y 8480010196733 para 'Huevo fresco suelo L/XL'.

La distribución inicial habría sido a Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Comunidad de Madrid, Murcia y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haberlos consumido y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, ha aconsejado acudir a un centro de salud.