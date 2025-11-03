El I Congreso de Derecho de Extranjería, en Bilbao, abordará el traspaso a Euskadi de las autorizaciones de trabajo

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá este próximo jueves y el viernes el I Congreso de Derecho de Extranjería, organizado por la Diputación Foral, la Subdelegación del Gobierno y el Colegio de Abogados, con la colaboración de la Escuela de Práctica Jurídica "Pedro Ibarreche", y que, entre otras cuestiones, abordará el traspaso a Euskadi de las competencias para la gestión de la autorización de trabajo para ciudadanos extranjeros.

Durante las dos jornadas, que se celebrarán en el Colegio de la Abogacía, magistrados, juristas y especialistas departirán sobre los principales retos jurídicos, sociales y competenciales de la gestión migratoria en Euskadi, en un contexto de "creciente diversidad y nuevos marcos normativos".

Este Congreso se desarrollará coincidiendo con el primer aniversario del nuevo Reglamento de Extranjería, y en la inauguración intervendrán la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez, la teniente de diputada general y diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, el Juz Decano de Bilbao, Aner Uriarte, y la miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Bizkaia Silvia Gutiérrez Vallejo.

Tras el acto inaugural del jueves, el magistrado del Tribunal Supremo, César Tolosa Tribiño, hablará sobre 'Derecho de Extranjería y garantías constitucionales. Principios de legalidad sancionadora y amparo constitucional'.

Posteriormente, expertos abordarán cuestiones como 'Nacionalidad española y el nuevo estatuto de los familiares de nacionales españoles', y la charla sobre 'Particularidades de las distintas autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales (Arraigos en el nuevo Reglamento de extranjería)', presentada por la Delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.

Por la tarde, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bizkaia, Manuel González Delgado, ofrecerá una conferencia sobre las autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de violencia de género, violencia doméstica y sexual, y otras autorizaciones por circunstancias excepcionales por colaboración con autoridades fiscales, policiales, administrativas y judiciales.

Posteriormente, el comisario jefe de Brigada de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales), José Nieto Barroso, hablará de los delitos relacionados con la inmigración ilegal, trata de personas y falsificación de documentos.

SEGUNDA JORNADA

En la segunda jornada, el viernes, el director general de Gestión Migratoria, Santiago Yerga, se referirá a los propósitos y pretensiones del RD 1155/2024 de 19 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de Extranjería.

Después, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, Luis Garrido, y la magistrada Olatz Aizpurua, ofrecerán sus puntos de vista sobre la Judicatura y la Abogacía ante este Real Decreto.

La conferencia sobre el Traspaso de competencias a Euskadi para la gestión de la autorización de trabajo para ciudadanos extranjeros lo impartirá la directora de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, María Victoria Portugal. Las jornadas serán clausuradas por el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres.