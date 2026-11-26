Congreso Gure lurra en el Kursaal - DFG

SAN SEBASTIÁN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Congreso Gure Lurra Sembrando Futuro reúne este jueves en el Kursaal de San Sebastián al mundo rural y urbano para reflexionar sobre la transformación del sector y su contribución al bienestar del conjunto de la sociedad.

Bajo el lema 'Cuidemos a quien nos cuida', este encuentro anual, organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa a través del Departamento de Equilibrio Territorial Verde, invita a reflexionar sobre la transformación del sector y la importancia de "reconocer, acompañar y apoyar a las personas que trabajan la tierra".

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha realizado la apertura institucional del congreso, donde ha invitado a la ciudadanía a "reconocer el papel fundamental" que desempeñan los baserritarras y los agentes del primer sector, y ha llamado a "la reflexión y al compromiso colectivo" para cuidar de un sector "esencial" para Gipuzkoa.

"Detrás de muchas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana y que damos por normales hay baserritarras y agentes del primer sector que trabajan activamente para cuidar de nuestro bienestar. Por eso, todos y todas -instituciones, empresas y sociedad- tenemos también la responsabilidad de cuidar del sector, tomando conciencia y reconociendo la aportación integral que realizan a Gipuzkoa", ha manifestado.

"DESAFÍOS"

Desde la Diputación Foral han destacado que el primer sector afronta "importantes desafíos derivados de los cambios tecnológicos, sociales y generacionales". En este contexto, la primera parte del congreso aborda cómo evolucionan las explotaciones y las personas que trabajan en ellas para "responder a las nuevas necesidades sin perder los conocimientos, valores y formas de entender el territorio que han recibido de generaciones anteriores".

Así, han participado jóvenes baserritarras de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Navarra e Iparralde, que han compartido sus motivaciones, experiencias y perspectivas de futuro. La jornada aborda también las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica, a través de la experiencia de Miriam Otamendi con los vallados virtuales y de la aportación de Neiker.

Asimismo, la transmisión intergeneracional de la cultura vasca, a través de la aizkolaritza, y la experiencia de relevo generacional de la familia Baskaran "permiten profundizar en la importancia de preservar el conocimiento acumulado durante generaciones y adaptarlo a la realidad actual".

Este primer bloque ha culminado con la intervención de Ousman Umar, escritor, emprendedor social y fundador de NASCO Feeding Minds, que, a través de su propia trayectoria vital, aborda el valor de la educación y el conocimiento como "motores de transformación", así como la importancia de "generar oportunidades para las nuevas generaciones en sus territorios de origen".

La segunda parte del congreso se centra en la contribución del primer sector al bienestar colectivo y en la capacidad de las personas para impulsar procesos de transformación. La escritora, empresaria y experta en liderazgo y gestión del cambio Pilar Jericó ha reflexionado sobre la importancia de "afrontar los cambios, gestionar la incertidumbre y desarrollar nuevas capacidades para responder a los desafíos actuales".

Por su parte, Xabier Agote y Xabier Alberdi han compartido sus experiencias personales y profesionales, poniendo en valor "la iniciativa, el compromiso y la perseverancia" como elementos fundamentales para desarrollar nuevos proyectos.

A través de dos piezas audiovisuales, el encuentro ha abordado también la percepción que tiene la ciudadanía sobre el primer sector y los beneficios ambientales que genera su actividad, "contribuyendo a visibilizar una labor que, pese a resultar fundamental para el bienestar de las personas, no siempre cuenta con el reconocimiento que merece".

Esta novena edición coincide con la declaración de 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por parte de Naciones Unidas. Gure Lurra se suma a esta conmemoración dando voz a pastores y pastoras procedentes de diferentes lugares del mundo, que comparten sus experiencias y sus formas de entender esta actividad.

A través de sus testimonios, se reconoce la importancia del pastoreo en la conservación del paisaje, el mantenimiento de la biodiversidad, la transmisión de conocimientos y la continuidad de la actividad rural.

El congreso pone de relieve que garantizar la continuidad del primer sector "no responde únicamente a una necesidad productiva o económica, sino que constituye una responsabilidad compartida para seguir construyendo una Gipuzkoa verde, equilibrada y con futuro".