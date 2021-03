La consejera vasca de Salud asegura que no es el momento de manifestaciones ni aglomeraciones

BILBAO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha asegurado este lunes que no es el momento de manifestaciones ni aglomeraciones de cara a la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer, y ha emplazado a ser "creativas" y hacer otro tipo de acto reivindicativo.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sagardui ha destacado que ella ha asistido a la marcha del 8M desde que tiene recuerdo, primero con sus compañeras de grupos feministas, posteriomente con las de su partido, PNV, y posteriormente con las del Ayuntamiento de Bilbao, en el que ejerció de concejal.

"Lo he hecho todos los años. Ha sido para mí prioritaria, pero este año no voy a acudir. Yo creo que la reivindicación la tenemos que mantener, pero tenemos que ser creativos al respecto porque no es el momento de las aglomeraciones", ha apuntado.

A su juicio, en estos momentos se debe priorizar "otro tipo de reivindicación" frente a lo que suponga "juntar a un gran número de personas o hacer un llamamiento masivo".