El consejo de Administración de Euskaltel respalda la OPA de Masmóvil

Citi y JP Morgan consideran "adecuado" el precio de la OPA, mientras los sindicatos la rechazan y piden más garantías laborales

MADRID/BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Administración de Euskaltel ha aprobado por unanimidad un informe en el que emite una opinión favorable a la OPA lanzada por Másmovil, según el documento remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que se recoge que Citi y JP Morgan consideran "adecuados" los 11 euros por acción ofrecidos por MásMóvil para hacerse con el 100% de Euskaltel, de acuerdo con varios informes encargados por el consejo de administración del operador vasco.

Los informes publicados este lunes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no constituyen recomendaciones para los accionistas sobre acudir o no a la OPA, tras recibir la autorización el pasado 7 de julio después de haber sido aprobada hace una semana por el supervisor de los mercados.

Asimismo, todos los consejeros con títulos acudirán a la OPA para canjear sus acciones de la firma, salvo cambio de última hora, y Euskaltel venderá sus 155.663 acciones en autocartera a MásMóvil, de acuerdo con el texto.

En estas opiniones, se desgranan los pasos dados por las firmas para alcanzar el acuerdo por el que los tres accionistas mayoritarios (Zegona, Kutxabank y Corporación Financiera Alba) se comprometieron a aceptar la oferta de MásMóvil, lo que garantiza el respaldo del 52,32% de los títulos al cuarto operador del mercado español.

Para que la OPA fructifique, MásMóvil debe adquirir al menos el 75% de los títulos de Euskaltel, ya que luego pretende excluirla de bolsa durante una junta extraordinaria. En caso de conseguir el 100% de la empresa, el operador desembolsará más de 1.900 millones de euros.

Si no se alcanza este hito, el operador dirigido por Meinrad Spenger se plantearía mantener las acciones cotizadas que haya comprado durante la operación o lanzar una nueva oferta de exclusión, según el informe.

También se valora positivamente el mantenimiento de la marca Euskaltel y las garantías de empleo a la plantilla, además de subrayar los cambios en la política de dividendos que llevará a cabo MásMóvil.

LOS SINDICATOS, EN CONTRA

Frente a la aprobación, los sindicatos de la compañía han manifestado su rechazo al acuerdo, ya que consideran que las garantías de empleo y arraigo de las marcas en Asturias (Telecable) y Galicia (R) son "vagas".

"Sin perjuicio de la valoración positiva que pueda hacerse de la unión de los Grupos MásMóvil y Euskaltel, en cuanto a lograr un mayor y mejor posicionamiento en el conjunto del territorio nacional, así como del mantenimiento de las marcas Euskaltel, R, Telecable y Virgin Telco, el folleto contiene elementos que no podemos calificar sino dealtamente preocupantes", señala el informe sindical.

Los sindicatos consideran "inadmisible" que el compromiso de no ejecutar un ERE en cinco años no cubra a Asturias y Galicia, además de señalar que el acuerdo de mantenimiento de empleo se basaba en "las condiciones del mercado (...)lo que es tanto como estar sujeto a lainterpretación e intención que en cada momento tenga la hoy oferente", de acuerdo al texto.

En él, los sindicatos señalan que no se descartan en la oferta otros tipos de despidos y reclaman mayores garantías como la "no extinción de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, al amparo del artículo 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores".

Asimismo, en caso de que hubiera despidos, consideran que estos deberían ser negociados y acordados con la representación de los trabajadores.

Entre las reclamaciones se encuentra también no abordar procesos de externalización de actividades que impliquen una disminución del volumen de empleo actual" así como priorizar el acuerdo con los sindicatos en caso de reestructuraciones de actividad que tengan "incidencia directa" sobre el volumen de empleo".

También se ha pedido que no haya movilidad geográfica con carácter forzoso ni concentración de actividades en una sede, así como el mantenimiento de las actuales condiciones.

CONTRA EL "VACIAMIENTO PATRIMONIAL" DEL GRUPO

Por otro lado, los trabajadores se han mostrado en contra de la segregación en otra sociedad y posible venta de alguno de los activos de red de Euskaltel a un socio, ya que consideran que esto sería un "vaciamiento patrimonial" del grupo. En esta línea, han demandado mayor concreción del plan industrial de MásMóvil y una revisión de los objetivos de 2021.

Por último, también han demandado a la actual dirección una "revisión" del plan de incentivos, al considerar que "genera una grave descapitalización de la empresa, ya que supone un desembolso en efectivo de más de 26 millones de euros".

Sobre este extremo, ha tachado de "carentes de toda lógica" y "éticamente reprochables" los incentivos a devengar por los directivos y han criticado la falta de transparencia del mismo al tiempo que han reclamado que cubra a toda la plantilla.