El Consejo de Estudiantes de la EHU aprueba un paro académico el 15 de octubre por Palestina

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de la Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU) ha aprobado la convocatoria de paro académico para el 15 de octubre de 2025 en todos los campus de la universidad, en el marco de las movilizaciones que tendrán lugar ese día para denunciar el "genocidio" del pueblo palestino.

En un comunicado, ha recordado que el acuerdo, adoptado por mayoría cualificada del Consejo de Estudiantes conforme al Reglamento del Estudiantado, reconoce el derecho de los estudiantes a la defensa de sus derechos y al ejercicio de sus reivindicaciones y protestas académicas.

Según ha detallado, el paro académico se convoca con el objetivo de facilitar la participación en las movilizaciones que reclamarán el fin de la violencia y la protección de los derechos humanos del pueblo palestino.

El Consejo de Estudiantes apoya las movilizaciones convocadas en todo el territorio y denuncia que "el genocidio en Palestina está ocurriendo frente a los ojos del mundo, con total impunidad".

Ha recordado que, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad palestino, "más de 67.000 personas han sido asesinadas y alrededor de 169.590 heridas a octubre de 2025, pese a que la cifra real se espera que sea mucho mayor, lo que refleja una tragedia humanitaria sin precedentes".

El Consejo también ha recordado hechos recientes como la interceptación de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales y los informes de Naciones Unidas que señalan la implicación de empresas en "el sistema de ocupación, apartheid y genocidio".

Asimismo, el Consejo ha subrayado el "papel esencial" del estudiantado como "motor social y político en la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia internacional".

En palabras del Consejo de Estudiantes de la EHU, las movilizaciones estudiantiles reflejan "el compromiso del estudiantado con los derechos humanos y la solidaridad con el pueblo palestino", y demuestran que los estudiantes siguen "siendo una fuerza implacable frente a la injusticia y la vulneración de derechos fundamentales".

Con esta convocatoria, el Consejo de Estudiantes de la EHU ha reiterado "su compromiso con la paz, los derechos humanos y la solidaridad internacional" y ha llamado al conjunto del estudiantado y el resto de la comunidad universitaria a participar en las movilizaciones del 15 de octubre "con un espíritu crítico, convivencia y respeto".