El Conservatorio de Danza José Uruñuela de Vitoria reabre este lunes el plazo de preinscripción para el curso 2020-21

VITORIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela de Vitoria ha reabierto este lunes 24 de agosto el plazo de preinscripción de nuevo alumnado para el curso 2020-21. Las pruebas de acceso para las enseñanzas elementales y profesionales se realizarán del 2 al 4 de septiembre.

El alumnado de entre 8 y 13 años podrá formarse en enseñanzas elementales y quienes tengan más de 12 años podrán acceder a las enseñanzas profesionales.

Respecto a los y las alumnas más jóvenes, podrá acceder a las clases 'Contacto 5' el alumnado que haya nacido en 2015 y 'Contacto 6' para los nacidos en 2014. Quienes hayan nacido en 2013 podrán cursar 'Predanza'.

Con carácter excepcional, con motivo de la pandemia, no se realizarán exámenes para las enseñanzas no regladas de 'Contacto' y 'Predanza', por lo que las plazas se completarán por orden de inscripción. El plazo de tramitación de la matrícula concluirá el 3 de septiembre para enseñanza no reglada y el 7 de septiembre para enseñanza reglada.

ÚNICO CENTRO OFICIAL

El Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela es el único centro oficial que proporciona este tipo de enseñanzas en la Comunidad Autónoma Vasca. Cuenta con un equipo de profesionales cualificados, con clases acompañadas por pianistas y servicio de fisioterapia, entre otros recursos.

En este centro se pueden cursar asignaturas como 'Danza Clásica', 'Danza Tradicional' (Danza Vasca), 'Repertorio', 'Puntas', 'Contemporáneo', 'Carácter', 'Paso a dos', 'Historia de la Danza', 'Anatomía y Alimentación', 'Interpretación' y 'Música'.