El consorcio vasco firma el acuerdo de adquisición de Ayesa Digital por 480 millones

BILBAO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consorcio vasco, del que forman parte el Gobierno vasco, BBK, Kutxabank, -a través de Indar-, y Teknei ha firmado este miércoles el acuerdo de adquisición de Ayesa IT, integrada en la antigua Ibermatica, por 480 millones de euros.

La operación se cerrará definitivamente en los próximos meses, y se mantiene abierta a la entrada de nuevos socios, según ha informado el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

El titular de la Consejería, Mikel Jauregi, ha asegurado que "hoy es un día de celebración" porque "vuelve a casa una empresa nacida aquí, en Donosti".

Según ha precisado, con el acuerdo de compra, el centro de decisión de Ayesa Digital, "vuelve a estar en Euskadi y las decisiones se tomarán aquí, con una visión de estabilidad accionarial y de crecimiento industrial futuro".

Además, ha defendido que este acuerdo "da tranquilidad a los más de 2.000 trabajadores de Ayesa Digital en Euskadi y sus familias". "Hemos quitado el cartel de 'Se Vende' y damos continuidad a estos puestos de trabajo", ha indicado.

Mikel Jauregi ha asegurado que "estos son los puestos de trabajo de calidad" que el Gobierno Vasco pretende crear para los "hijas e hijos" de los ciudadanos, un objetivo que es "el corazón" de su Plan de Industria.

El consejero ha asegurado que Ayesa Digital es "una compañía de éxito en un sector estratégico" para Euskadi, y "un socio necesario para acompañar a su industria en su transformación digital y ganar en competitividad".

Además, ha precisado que el consorcio vasco "apuesta por la continuidad en la gestión y mantiene la confianza en el actual equipo directivo".

Mikel Jauregi ha expresado su agradecimiento al consorcio vasco por "unir capacidades y competir de tú a tú con grandes fondos internacionales, y ganar la partida". "Cerramos el año celebrando que los centros de decisión de tres empresas, Talgo, Uvesco y ahora Ayesa Digital, vuelven a Euskadi. Brindemos por ello esta noche", ha concluido.

