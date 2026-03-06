La construcción suma ya más de 166.000 mujeres - FLCPV

SAN SEBASTIÁN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La construcción suma más de 166.000 mujeres en el Estado y encadena seis años de crecimiento del empleo femenino, según destaca la Fundación Laboral de la Construcción del País Vasco (FLCPV), que apuesta por la formación y el relevo generacional para impulsar una mayor presencia femenina en el sector.

El informe 'Mujeres en el sector de la construcción 2025', del Observatorio Industrial de la Construcción, las mujeres representan ya el 11,5% del empleo del sector, con 166.833 trabajadores en España y seis años consecutivos de crecimiento.

Además, el empleo femenino en la construcción crece a un ritmo superior al masculino, con un aumento del 4,1% frente al 3% registrado entre los hombres, lo que "confirma una tendencia positiva en la incorporación de mujeres al sector".

"Aunque cada vez hay más mujeres en la construcción, su presencia sigue siendo muy inferior a la de otros sectores. Atraer talento femenino es uno de los grandes retos de futuro para la construcción", ha señalado la gerente de la FLCPV, Susana Federío.

El informe del Observatorio Industrial de la Construcción pone de relieve que la presencia de mujeres sigue siendo especialmente reducida en los trabajos directamente vinculados con la obra. Las mujeres representan el 11,5% del empleo del sector y, de ellas, solo el 9% desempeñan su actividad en el tajo, mientras que la mayoría se concentra en puestos técnicos, administrativos o de gestión.

Desde FLCPV apuntan que esta realidad "responde a distintos factores, entre ellos, la persistencia de estereotipos asociados a los oficios de obra, el desconocimiento de las oportunidades profesionales que ofrece el sector o la escasez de referentes femeninos en estos perfiles".

Al mismo tiempo, el sector afronta "un importante reto de relevo generacional y escasez de mano de obra cualificada", por lo que incrementar la presencia femenina "se perfila como una oportunidad estratégica para ampliar la base de profesionales y garantizar el futuro de la actividad constructiva", ha afirmado.

La FLCPV impulsa distintas iniciativas para facilitar la incorporación de mujeres al sector, con la formación y la cualificación profesional como principales palancas. Entre ellas, destacan la visibilización de nuevas oportunidades laborales en la construcción, el acercamiento del sector a los jóvenes y la promoción de referentes femeninos.