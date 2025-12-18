La consultora vasca LKS Next asesora a Energy Solar Tech en su incorporación al mercado Euronext Growth Paris

Alberto Hernández y Mariano Colmenar - LKS

SAN SEBASTIÁN, 18 Dic.

La consultora vasca LKS Next asesorará y acompañará a la empresa especializada en soluciones integrales para la transición energética Energy Solar Tech (EST), en su incorporación al mercado Euronext Growth París.

La consultora, que llevará a cabo su labor como listing sponsor, ha informado en un comunicado que este movimiento permitirá a EST "acceder a una base de inversores paneuropea y reforzar su posicionamiento en uno de los mercados más dinámicos de la Unión Europea, de cara a su expansión paneuropea".

Con esta operación, además, la compañía busca "ganar visibilidad, atraer inversores especializados en transición energética y sostenibilidad, y posicionarse en el ecosistema financiero paneuropeo que apuesta por la innovación".

Energy Solar Tech ha optado por un technical listing, que no implica emisión de nuevas acciones ni ampliación de capital, reforzando así su cotización en BME Growth y configurando una doble presencia bursátil en dos de los entornos más dinámicos para empresas tecnológicas.

La compañía ha culminado un año de transformación con un pivote estratégico hacia proyectos de mayor escala, tecnológicamente complejos y más rentables.

Este reposicionamiento ha permitido casi duplicar la facturación en el primer semestre de 2025 hasta 43,2 millones de euros (+97%), alcanzar un EBITDA de 4,1 millones (+31%) y consolidar un backlog récord de 57 millones que garantiza visibilidad para los próximos 18 meses.

EST prevé cerrar el ejercicio con unos ingresos y EBITDA récord, confirmando su perfil de crecimiento sostenido y su capacidad de ejecución. En paralelo, Energy Solar Tech ha reforzado su estructura corporativa en cuatro verticales como son Outsourcing energético, Ingeniería y Construcción, Generación centralizada y Fabricación modular.

Con este último vertical, la compañía ha incorporado un vector adicional de crecimiento industrial a través de la fabricación de subestaciones y centros de datos modulares, consolidando así un modelo de negocio único, diversificado y con un horizonte de expansión internacional.

En palabras del fundador y CEO de Energy Solar Tech, Alberto Hernández Poza, "la incorporación a Euronext Growth Paris nos posiciona en el centro de la financiación europea para compañías tecnológicas. Es un paso decisivo para acelerar nuestro plan de inversión y consolidar nuestro liderazgo en soluciones de transición energética para empresas".

Por su parte, LKS Next Corporate, área especializada en asesoramiento estratégico y financiero que pertenece al Grupo LKS Next, asociado a la Corporación Mondragón, refuerza con esta operación su papel como socio de referencia para scale-ups españolas que buscan visibilidad internacional.

EN BOLSA

La firma ha participado en varios debuts bursátiles en mercados europeos, siendo el más reciente el de Inmolecule Nanotech en Euronext Growth Paris en agosto de 2025, lo que consolida su experiencia en este tipo de operaciones.

Tras dar a conocer el acuerdo, el director de LKS Next Corporate, Mariano Colmenar ha explicado que "una empresa está lista para salir a bolsa cuando cuenta con un modelo de negocio validado, en crecimiento y con una gestión sólida".

En ese sentido. ha añadido que "la salida a mercados como Euronext Growth no solo aporta financiación, sino también visibilidad, autonomía y credibilidad ante inversores. Nuestro papel es garantizar que las compañías cumplen estos estándares y acompañarlas en todo el proceso", ha afirmado Colmenar.

La salida a París permitirá a Energy Solar Tech financiar el "fuerte" incremento del CAPEX de generación previsto para el segundo semestre de 2025, clave para impulsar el crecimiento futuro y mejorar los márgenes operativos.

Este plan se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2027, que busca transformar la compañía en un actor líder en infraestructura tecnológica energética en Europa.