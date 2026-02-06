Los consumidores vascos han gastado en rebajas una media de 220 euros, un 20% menos que en 2025

Archivo - Comercio en el Casco Viejo de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio durante las rebajas de invierno en el País Vasco se sitúa en 220 euros, un 20% menos que en 2025 y un 15% por debajo de la media del Estado. "Esta caída refleja la prudencia de los consumidores ante un contexto económico marcado por la inflación, y evidencia cómo los compradores ajustan sus presupuestos sin abandonar completamente las compras estacionales", según recoge el Observatorio Cetelem, que ha analizado el gasto en el País Vasco en rebajas de 2026.

El sondeo, en el que se ha preguntado a mil personas mayores de 18 años de todo el Estado, refleja que, aunque el 37% de los vascos declara haber gastado lo mismo que el año pasado, un 37% asegura que su gasto ha sido inferior, cinco puntos más que en 2025. Solo el 29% indica que ha gastado más, tres puntos menos que en 2025. Entre quienes redujeron su gasto, el 62% lo atribuye a la inflación, un porcentaje inferior a la media nacional (77%).

La ropa continúa siendo el producto estrella en Euskadi, con un 68% de compradores, seguida de calzado y complementos (40%) y perfumes (23%). Crecen también textil y calzado deportivo (18%) y libros (17%), con un incremento notable de 12 puntos respecto a 2025. Por el contrario, smartphones (9%) y viajes registran una ligera caída, reflejando una priorización de bienes más asequibles frente a experiencias de mayor coste.

La encuesta también indica que el 44% de los consumidores de Euskadi combina compras online y físicas, consolidando el modelo híbrido, mientras que solo un 20% compra exclusivamente online y el 36% solo en tiendas físicas.

La adopción de inteligencia artificial permanece limitada, solo un 19% de los vascos la ha utilizado durante las rebajas, frente al 26% a nivel estatal, mostrando que la tecnología empieza a integrarse en el proceso de compra, pero todavía de forma incipiente.