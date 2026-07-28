El consumo de energía eléctrica en Euskadi cae un 7,5% en junio y el de gas crece un 0,7%

Archivo - Una bombilla sobre una factura - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consumo de energía eléctrica cayó en Euskadi un 7,5% el pasado mes de junio, en relación al mismo mes de 2025, mientras que el consumo de gas se incrementó en un 0,7% en este periodo, según los datos hechos públicos este martes por el Ente Vasco de la Energía (EVE).

El estudio del EVE refleja un descenso en junio del consumo de electricidad del 21,3% en la Industria y del 9,4% en Siderurgia respecto al pasado año. Por contra, crecen el consumo Doméstico un 1,5%, el de Edificios un 4,2% y Servicios un 6%.

Con los datos de junio, el acumulado de los seis primeros meses del año registra un descenso de 1,4% en total, con una caída en Industria del 5,3% y en el caso de la Siderurgia del 6%. El resto de sectores anotan en su acumulado aumentos, del 3% en Edificios, del 2,1% en Doméstico y del 3,8% en Servicios.

Por lo que respecta al consumo de gas, se incrementó un 0,7% en la variación interanual, mientras que el acumulado anual registró un descenso del 2,4%. En la evolución respecto a junio de 2025, el informe del EVE refleja incrementos en CCTT (centrales térmicas de ciclo combinado) del 5,9%, en Servicios del 4,7% y en el sector Residencial del 47,9%, mientras en Industria bajó un 11,5%.

Los acumulados anuales, por su parte, anotan descensos del 1,9% para CCTT y del 9% para Industria, mientras que en Servicios se registra un crecimiento del 12,2% y en el ámbito Residencial del 16,4%.

Por otro lado, los consumos de carburantes en el transporte en Euskadi experimentaron en mayo una caída tanto en la variación interanual (-2,2%) como en el acumulado anual (-3,7%).