Cortada la N-634 en Deba (Gipuzkoa) en ambos sentidos por el vuelco de una hormigonera

SAN SEBASTIÁN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-634 se encuentra cortada pasadas las 17.00 horas de este miércoles a la altura del término municipal guipuzcoano de Deba por el vuelco de una hormigonera en la vía y se registran retenciones de tráfico.

Según ha informado la Ertzaintza a Europa Press, el vuelco de la hormigonera se ha producido en el punto kilométrico 47, en Deba, sobre las 13.45 horas. La carretera permanece cortada en ambos sentidos, ya que está operando la grúa para retirar el vehículo accidentado.

Por otro lado, en el punto kilométrico 152 de la A-15 en Villabona, sentido Pamplona, se ha cortado el tráfico pasadas las 16.30 horas debido a que un vehículo ha comenzado a echar humo en el interior de un túnel.

El coche ya ha sido retirado de la vía y se ha abierto el enlace de la N-I a la A-15, aunque aún persisten las retenciones en la zona, que van disminuyendo.