Cortado el camino que conecta San Sebastián con Pasaia a través de Ulía por un deslizamiento de tierras

El paseo Talaia cortado por un desprendimiento. - AYUNTAMIENTO DONOSTIARA
SAN SEBASTIÁN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El camino Talaia, que conecta San Sebastián con la localidad guipuzcoana de Pasaia a través del monte Ulía, se ha cortado por un deslizamiento de tierras, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra en un comunicado.
El Consistorio ha indicado que el deslizamiento de tierras se ha producido unos metros después del mirador de Kutraia. Según ha señalado, "se prohibe el paso por motivos de seguridad" y se han colocado carteles de aviso del corte.