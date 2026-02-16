Cortado un carril de la carretera N-634, entre Zarautz y Getaria, por el desprendimiento de una roca de gran tamaño

SAN SEBASTIÁN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El carril sentido Zarautz de la carretera N-634, entre la citada localidad guipuzcoana y la de Getaria, se encuentra cortado por el desprendimiento de una roca de "gran tamaño" tras las fuertes lluvias del temporal que azota la costa guipuzcoana en los últimos días.

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco y la Diputación foral de Gipuzkoa, el desprendimiento ha tenido lugar a la altura del kilómetro 21 de la citada vía y la situación está "totalmente controlada", por lo que "no hay ningún tipo de peligro".

La roca de gran tamaño se ha quedado sostenida en la red de seguridad, aunque algunos cascotes y piedras pequeñas han acabado en el carril dirección Zarautz, por lo que la Ertzaintza lo ha cortado hasta que se pueda retirar una vez finalice el temporal, ya que en estos momentos "no se puede trabajar en condiciones de seguridad".

"LIMPIAR LA VÍA"

Desde la institución foral han informado de que se espera que la retirada de la piedra tenga lugar este martes a partir de las nueve de la mañana, tras lo cual se procederá a trocearla y limpiar la vía.

En estos momentos un semáforo regula el paso alternativo por ese tramo de la carretera y se espera que el carril cerrado se mantenga hasta este martes por la mañana.