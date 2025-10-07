Cortefiel celebra su 80 aniversario con un evento este miércoles dedicado a sus socios en Bilbao

Archivo - Economía.- Cortefiel celebra su 80 aniversario y estrenará en octubre el Fashion Film 'Todo por vestir' - CORTEFIEL - Archivo

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de moda Cortefiel cumple 80 años y lo celebrará mediante distintas acciones que destacan "su legado" en la moda, como un encuentro especial para sus socios en Bilbao, según ha informado en un comunicado.

En concreto, este miércoles en la tienda de Cortefiel, situada en la calle Gran Vía, 35 de Bilbao, se invitará a los miembros del Club al cóctel Paloma creado para la marca, a partir de las 18.00 horas y hasta las 20.00 horas.

Como parte de la conmemoración de su 80º aniversario, Cortefiel refuerza la conexión con su comunidad, la de su club de fidelidad, a través de una experiencia en sus distintas puntos de venta. En 15 tiendas seleccionadas de Cortefiel en toda España, entre las que se encuentra la citada de Bilbao, se celebrará un afterwork en colaboración con Schweppes y sus bartenders.

Cortefiel ha destacado que cuenta con el primer club de fidelidad en moda en España, fundado en 1979, con una comunidad de más de 8 millones de socios con los que tiene una comunicación regular a través de sus diferentes canales como postales, correo electrónico, web y App de Cortefiel y sus puntos de venta.

La marca de moda ha señalado que el club de fidelización de Cortefiel y Pedro del Hierro sigue "a la vanguardia" ofreciendo propuestas personalizadas basadas en hasta 50 variables (sociodemográficas, históricos de compra, actividad promocional) gestionadas y analizadas con el soporte de una "robusta" infraestructura tecnológica y la utilización de la IA y del big data.

Además, se han intervenido los escaparates de 150 tiendas de España y Portugal con mensajes personalizados de agradecimiento que conectan con la identidad y esencia de cada una de las regiones escogidas. Esta iniciativa, según ha explicado, busca rendir homenaje a los lugares donde Cortefiel ha crecido y ha acompañado el día a día de sus clientes desde hace ocho décadas.

En el marco del aniversario de la marca, en el mes de octubre se presentará el fashion film 'Todo por vestir' producido por Little Spain, la productora fundada por Santos Bacana, Antón Álvarez (C. Tangana), María Rubio y Cristina Trenas, y que en la edición de los Goya de 2025 ganaron el premio Mejor Película Documental por 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'.

Este film histórico subraya la identidad de Cortefiel "transversal, paralela a la evolución social y estética" de la sociedad española en sus ocho décadas de historia. En el mes de noviembre, y como parte de este aniversario, Cortefiel lanzará una acción dirigida a agradecer la fidelidad de quienes forman parte de su club. En concreto, la marca regalará a uno de sus clientes "Un armario para toda la vida".

El fin del calendario de acciones especiales tendrá lugar en el mes de febrero, cuando Cortefiel colaborará con Menudos Corazones continuando "su compromiso con acciones sociales".