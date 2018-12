La cosecha de sidra alcanza 11,7 millones de litros, menos que en 2017 pero con calidad de fruta "muy alta"

Publicado 08/12/2018 13:34:40 CET

La cosecha de sidra de 2018 ha alcanzado en Euskadi, Navarra y el País Vasco francés un total de 11,78 millones de litros --frente a los 12,4 millones de litros del pasado año-- tras haber dado los manzanos una menor cantidad de fruta, pero de calidad "muy alta". De este modo, la sidra contará con "un aroma de gran intensidad, gran estructura y cuerpo y será una sidra con presencia de carbónico fino".

San Sebastián ha acogido este sábado la presentación de los nuevos proyectos de Sagardoa Route en donde se ha reconocido que "tras la excepcional cosecha del año pasado, ésta ha sido una cosecha pausada".

"Este año el tamaño de la manzana ha sido un poco más pequeño y el rendimiento, menor. Hemos conseguido menor cantidad de mosto, pero más concentrado y con más azúcar", han destacado representantes de las asociaciones de sidreros de Bizkaia, Álava, Gipuzkoa, Navarra y el País Vasco francés.

Por Territorios, en Gipuzkoa se han elaborado 11 millones de litros en la cosecha 2018 de los que las sidrerías asociadas han elaborado 8 millones de litros. La cosecha ha sido "especial y diferente, muy escalonada y diversificada a lo largo de todo el territorio".

La cosecha de hace un año fue excepcional en cantidad y el sector era consciente que este año la cantidad no sería abundante. La primavera lluviosa no ha ayudado la polinización y las flores no han llegado a cuajar. La cosecha se ha adelantado tanto las primeras manzanas como las últimas. De este modo, la sidra de este año cuenta con una gran intensidad en el aroma, mucho cuerpo y 6,5º vol. de alcohol.

En Bizkaia se han elaborado 100.000 litros de sidra en la cosecha 2018, 100% con manzana autóctona tal y como ha dado a conocer la Asociación de Sidra Natural de Bizkaia que ha reconocido que "no ha sido una cosecha abundante tal y como era de esperar".

Las primeras manzanas se han utilizado para elaborar el mosto natural. Las fermentaciones han sido rápidas ya que han tenido un octubre caluroso. Se esperan sidras de gran cuerpo este año en Bizkaia. Se han recogido manzanas de tamaño grande, más de lo habitual.

Por su parte, las Sidrerías de Álava han elaborado 50.000 litros de sidra. Para ello han utilizado el 100% de manzana autóctona, tal y como ha dado a conocer ASSE (Arabako Sagar eta Sagarzale Elkartea).

Ha sido manzana alavesa en su mayor cantidad ya que la cosecha ha sido muy abundante. La manzana ha gozado de gran salud y buen calibre, gracias a las lluvias de septiembre y ha resultado de gran rendimiento.

La sidra ya ha pasado su primera fermentación y se está a la espera de la segunda ya que las cubas están cerradas. Se espera una buena sidra y bien equilibrada, debido a la buena calidad y la cantidad de azúcar de la manzana. La fermentación ha sido suave. La graduación alcohólica será entorno a 6,5º vol.

En Navarra se han elaborado 200.000 litros y la cosecha también ha sido diferente en comparación con otros años. Ha habido poca manzana y empezaron la recogida a finales de septiembre. La manzana se ha recogido antes de lo habitual también este año. La manzana ya ha realizado su primera fermentación gracias a las altas temperaturas que ha habido el mes de octubre. La sidra de este año tiene gran cuerpo y estructura y viene adelantada.

Por último, en el País Vasco francés se han elaborado 430.000 litros de sagarno y mosto en la cosecha de 2018. Dos de las terceras partes han sido mosto o jusa.