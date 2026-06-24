Los costes de la construcción aumentan en mayo en Euskadi un 0,4% respecto a abril y un 5,5% interanual

Viviendas en construcción - EUROPA PRESS

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El índice de costes de la construcción en Euskadi ha registrado en mayo de 2026 un aumento del 0,4% en relación con el mes anterior. En términos interanuales, los costes se han incrementado en un 5,5%, según datos elaborados por Eustat.

Por sectores, la evolución mensual ha registrado una variación al alza de los costes tanto en Edificación, con una subida del 0,4%, como en Ingeniería civil, donde el aumento ha sido de un 0,6%. Con respecto a mayo de 2025, los costes han ascendido un 5,5% en el sector de Edificación y un 5,3% en el de Ingeniería civil.

En cuanto a las materias primas consumidas, los costes respecto al mes anterior han aumentado un 0,5%, mientras que en términos interanuales lo han hecho un 5,8%. La variación intermensual según la tipología se sitúa en un 0,5% en Edificación y en un 0,7 % en Ingeniería Civil.

Por otro lado, según los datos publicados por Eustat, Los costes de la mano de obra han aumentado durante el mes de abril un 4,7% en términos interanuales.

En mayo de 2026, los mayores ascensos con respecto al mismo mes del año anterior en los precios de las materias primas consumidas se han registrado en la rama de Coquerías y refino de petróleo, con un incremento interanual del 42,0%.

En sentido contrario, Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo presenta una caída en los precios de las materias primas consumidas del 1,2%.