Covite denuncia la concesión del tercer grado "fraudulento" a Henri Parot, uno de los "asesinos más sanguinarios de ETA"

El etarra Henri Parot ha pedido su traslado a Francia- EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha denunciado la concesión de un tercer grado "fraudulento" a Henri Parot, "uno de los asesinos más sanguinarios de ETA".

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha calificado de "inaceptable" que el Ejecutivo Vasco "conceda la semilibertad a un terrorista condenado por el asesinato de 39 personas sin que haya mostrado un arrepentimiento real, público y verificable".

Tras recordar que entre los crímenes de Parot está "la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas" y acumuló "condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos", ha subrayado que es "inaceptable" que ahora este preso de ETA vea "flexibilizada su condena por el Gobierno vasco mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados y en formulaciones genéricas contra la violencia".

"Henri Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos", ha denunciado.

Ordóñez ha incidido en la progresión al tercer grado de Parot confirma "que el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en su política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA, una amnistía encubierta".

"No estamos ante una verdadera política de reinserción, sino ante una política penitenciaria puesta al servicio de la izquierda abertzale y de su objetivo histórico de vaciar las cárceles de presos de ETA sin exigirles arrepentimiento", ha lamentado, para añadir que "es una consecuencia más del final negociado de ETA que las víctimas padecemos desde el año 2011".