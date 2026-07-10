La creación de empresas baja un 0,8% en mayo en Euskadi, con 363 sociedades mercantiles constituidas

BILBAO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Euskadi bajó un 0,8% en mayo en tasa interanual con un total 363 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 103, un 1,9% menos, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de mayo en la región de la serie histórica, según han destacado desde el INE.

Para la constitución de las 363 empresas creadas el pasado mes de mayo en el País Vasco se suscribieron algo más de 47,11 millones de euros, lo que supone un 500,45% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 103 empresas que echaron el cierre el pasado mes de mayo en País Vasco, 89 lo hicieron voluntariamente, 5 por fusión con otras sociedades y las otras 9 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 3,8% en País Vasco en mayo, hasta las 100 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 390,8 millones de euros, cifra un 888,8% superior a la de mayo del año anterior.

La creación de empresas siguió una tendencia negativa respecto al mismo mes del año anterior en todas las comunidades salvo en La Rioja, con una subida del 15,38% y en Navarra, un 4,88% más. En cuanto al resto, las mayores caídas se las anotaron Castilla - La Mancha (-24,71%) seguido de Cataluña (-22,14%) y Andalucía (-19,70%).

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) y Canarias (+15,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla - La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 28,57% y un 20%, respectivamente.