Crecen un 23% en Euskadi los robos con fuerza en domicilios y un 14,3% las sustracciones de vehículos el primer semestre

La criminalidad total ha permanecido casi invariable con un descenso del 0,4% en el primer semestre del año, frente al mismo período de 2024

BILBAO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los robos con fuerza en domicilios han crecido un 23,0% y las sustracciones de vehículos un 14,3% en Euskadi durante el primer semestre de 2025 en relación al primer semestre del pasado año, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.

El informe de infracciones penales refleja que en la Comunidad Autónoma Vasca la criminalidad total ha permanecido casi invariable, con un descenso del 0,4% en la relación entre ambos períodos. Se han perpetrado un total de 53.624 delitos en los seis primeros meses del año en Euskadi, frente a los 53.824 en el mismo período de 2024.

Así, en el primer semestre del presente año, se han registrado 2.007 robos con fuerza en domicilios vascos, lo que supone un 23,0% más que en el mismo período del año anterior. Con respecto al total de robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, un total de 2.840, el porcentaje ha crecido un 6,0%.

Las sustracciones de vehículos también reflejan una subida porcentual, del 14,3%, lo que se traduce en 375 vehículos robados frente a los 328 en el mismo período de 2024.

Los hurtos siguen siendo el tipo delictivo más frecuente, con 15.077 registrados en los primeros seis meses de 2025, un 0,9% más que en el primer semestre de 2024, con 14.947. Por contra, se reducen un 8,0% los robos con violencia e intimidación, 961, frente a los 1.045 del primer semestre de 2024.

También decrece el tráfico de drogas, con 386 delitos, lo que supone un 6,3% menos que los 412 del período anterior.

En los seis primeros meses de 2025 se han contabilizado 8 homicidios dolosos y asesinatos consumados (tres en el mismo período de 2024), 18 homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (26 en el mismo período de 2024) y se ha producido un secuestro (uno en el mismo período de 2024).

Con respecto a los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, la subida ha sido de 8,9%, con 975 en el primer semestre del año (895 en el primer semestre del año pasado).

El resto de tipos delictivos convencionales, que se aglutinan en un único apartado, ha permanecido prácticamente invariable, con 19.095 delitos convencionales perpetrados de enero a junio de 2025 frente a los 19.295 del mismo período del año pasado (-1,0%).

DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL

Euskadi ha registrado 524 delitos contra la libertad sexual en los seis primeros meses de este año, una subida del 6,3% con respecto al mismo período del año pasado.

Las agresiones sexuales con penetración han permanecido invariables. Se han contabilizado 158 en el primer semestre de 2025. Con respecto al resto de delitos contra la libertad sexual, se han contabilizado 366, esto es 31 más que en los primeros seis meses del año pasado (+9,3%).

Las infracciones penales cometidas en medios cibernéticos o mediante su uso han descendido un 2,5%, de los 13.701 registrados en el primer semestre de 2024 a los 13.364 del mismo período del presente año.

Las estafas informáticas son el tipo delictivo más representativo dentro de la cibercriminalidad. El primer semestre de 2025 se suman 11.864, un 3,7% menos que en los primeros seis meses de 2024 (12.315).

El apartado de otros ciberdelitos ha contabilizado 1.500 infracciones penales de enero a junio de 2025 frente a las 1.386 del mismo período del año pasado, lo que supone un aumento del 8,2%.