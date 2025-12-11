El cribado de cáncer colorrectal de Osakidetza, una de las mejores prácticas de prevención y detección europeas

Programa de cribado de cáncer colorrectal de Osakidetza - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de cribado de cáncer colorrectal de Osakidetza ha sido destacado como 'Mejor Práctica' en políticas de prevención y detección del cáncer, en un informe elaborado por expertos del Comité Europeo de las Regiones.

En un comunicado, el Gobierno Vasco ha explicado que este informe analiza la evolución de la incidencia y mortalidad en el conjunto de la UE, señalando un total de treinta actuaciones innovadoras implementadas por autoridades regionales que considera 'Mejores Prácticas' en este ámbito, entre las que incluye el programa de cribado de cáncer colorrectal de Euskadi.

El informe del Comité Europeo de las Regiones subraya la "elevada participación y cobertura del cribado vasco", y destaca el hecho de que en sus primeros cinco años de andadura detectara una alta incidencia de casos que, sin embargo, fue descendiendo a medida que el programa se consolidaba.

Según el informe, son varias las claves que explican la eficacia y alcance del programa vasco. Por una parte, el envío a domicilio de los 'kits' para realizar la prueba. Junto a ello, la absoluta implicación de los centros de salud de Atención Primaria, esencial para llegar a población que de otro modo no habría participado. Y asimismo, destaca la coordinación central de todo lo relativo al cribado por parte del Servicio Público Vasco de Salud a través de personal especializado.

El Gobierno Vasco ha recordado que Euskadi fue una de las comunidades autónomas pioneras en la puesta en marcha, en 2009, de este programa que, en 2013, consiguió llegar a toda la población vasca de entre 50-69 años, siendo la primera CCAA en conseguir este objetivo.

Desde 2024, además, la posibilidad de participación se extiende a personas hasta los 74 años de edad. Así, a día de hoy, en Euskadi se invita cada año a una media de 350.000 personas de entre 50 y 74 años, en un programa que cuenta con una participación del 73% de las personas invitadas -una de las mayores del Estado y del conjunto de la Unión Europea- y una adherencia del 91% a las colonoscopias que se realizan en caso de que la prueba de cribado sea positiva.

Precisamente, la extensión el pasado año del cribado a la franja entre 70 y 74 años ha jugado "un papel esencial en el logro del aumento de la tasa de participación", permitiendo además ampliar el programa a 50.000 vascos y vascas que antes no lo realizaban.

Según cifra del Departamento vasco de Salud, entre 2009 y 2024, el cribado de cáncer colorrectal de Osakidetza ha posibilitado la detección de 4.486 tumores malignos, el 70% en estadios iniciales, lo que ha proporcionado una supervivencia a cinco años del 95% en las personas participantes.

Aunque el número de casos que se detecta anualmente es prácticamente el doble en hombres que en mujeres, el porcentaje de participación de las mujeres es de un 73% frente al 68% del de los hombres. Por ello, el Departamento de Salud y Osakidetza ha insistido en su llamamiento a la participación de todas las personas que aún no se han incorporado al programa, dada la trascendencia que ello tiene para su salud y calidad de vida presente y futura.

PLAN ONCOLÓGICO

El pasado mes de octubre, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, presentó el 'Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030', cuyo objetivo, en línea con el 'Pacto Vasco de Salud', es "mejorar la tasa de supervivencia de las personas con cáncer y mejorar la calidad de vida de pacientes y supervivientes a esta enfermedad".

Para lograrlo, el plan prioriza el abordaje integral e integrado del cáncer en todas sus etapas, el avance en prevención y diagnóstico precoz, el acceso universal, equitativo y humanizado a los recursos, la atención personalizada y los tratamientos avanzados e innovadores.

El Gobierno Vasco ha expuesto que muchas de las 142 acciones contempladas en este plan responden a peticiones de los pacientes, que han participado de forma activa en la elaboración de este documento. Además, ha rememorado que una de las 24 líneas estratégicas del 'Pacto de Salud' es la dedicada a la Oncología, asentada en la equidad en el acceso y resultados, el impulso a la investigación e innovación en cáncer, y la coordinación entre niveles asistenciales.