La Cuadrilla de Aiaraldea abre el plazo de votación de sus presupuestos participativos

VITORIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Aiaraldea (Álava) ha abierto este martes el plazo de votación de los presupuestos participativos y hasta el próximo 20 de septiembre las personas empadronadas en Aiaraldea mayores de 18 años podrán votar su proyecto favorito a través de la página web, según ha anunciado la Cuadrilla en un comunicado.

La Cuadrilla ha seleccionado tres proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fomentar la participación y poner en valor el patrimonio social y cultural de Aiaraldea.

"Los presupuestos participativos son una herramienta que permite a la ciudadanía formar parte de las decisiones que afectan al conjunto de Aiaraldea", ha afirmado el presidente de la Cuadrilla de Aiaraldea, Iñigo Pinedo.

La primera propuesta, 'Recuperación de la memoria colectiva', está centrada en la recuperación y puesta en valor de la memoria colectiva de la comarca. A través de diferentes actividades participativas, el proyecto pretende recoger experiencias, vivencias y testimonios de la ciudadanía, "favoreciendo la transmisión del patrimonio inmaterial y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios".

La segunda propuesta, 'Bienestar emocional a través de la creatividad' consiste en la organización de talleres de arteterapia para personas adultas. Esta iniciativa busca crear un espacio de bienestar emocional, en la que los participantes trabajen diferentes aspectos relacionados con el autocuidado, la autoestima y la expresión artística.

Por último, el proyecto 'Envejecimiento activo y memoria', está orientado a promover el envejecimiento activo y el bienestar de las personas mayores mediante actividades participativas vinculadas a la memoria.