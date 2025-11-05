La Cuadrilla de Ayala cambia su denominación oficial para llamarse Aiaraldeko Kuadrilla-Cuadrilla de Aiaraldea

Archivo - Cuadrilla de Ayala - CUADRILLA DE AYALA - Archivo

VITORIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Ayala cambia oficialmente su nombre y a partir de ahora se llamará Aiaraldeko Kuadrilla-Cuadrilla de Aiaraldea, según la Norma Foral 12/2025, de 22 de octubre, de modificación de la Normal Foral 63/1989, de 20 de noviembre, de Cuadrillas.

En una nota, ha explicado que las cuadrillas alavesas constituidas como entidades territoriales forales integradas por municipios se encuentran reguladas básicamente por la Norma Foral 63/1989, de 20 de noviembre, de cuadrillas, que además de establecer sus reglas básicas de funcionamiento, ha determinado su número y denominación oficial.

Asimismo, ha indicado que la Cuadrilla de Ayala propuso su voluntad de modificar su denominación oficial a Aiaraldeko Kuadrilla-Cuadrilla de Aiaraldea. En este sentido, el cambio lleva consigo la modificación de los siguientes artículos 5, 7, 9, 10 y 11 de la Norma Foral 63/1989, de 20 de noviembre, de cuadrillas.

También se modifica el artículo 18.5 para establecer, conforme a la legalidad vigente, la resolución del empate en la elección de presidencia y vicepresidencia de la junta de cuadrilla.

La Cuadrilla de Aiaraldea comprende los municipios de Amurrio, Artziniega, Ayala, Llodio y Okondo, y se establece su sede en Respaldiza.