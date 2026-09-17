Cuatro detenidos en Bilbao y Barakaldo por tráfico de sustancias estupefaciente

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres, de edades comprendidas entre los 26 y los 37 años de edad, han sido detenidos en Bilbao y Barakaldo acusados de traficar con sustancias estupefacientes, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Sobre las nueve y media de la noche de este pasado miércoles, una patrulla de la Unidad de Tráfico de Bizkaia de la Ertzaintza procedió a detener un vehículo en una vía interurbana de Barakaldo, cuyo conductor había cometido una infracción administrativa.

Los agentes efectuaron un registro preventivo en el coche y, en diversos compartimentos, localizaron una caja con 110 gramos de cocaína, así como cuatro básculas de precisión y otros elementos utilizados habitualmente para preparar dosis para su venta.

Los dos ocupantes del vehículo, ambos de 37 años y con una veintena de antecedentes policiales entre los dos, fueron detenidos por un delito contra la salud pública.

EN BILBAO

Por otra parte, la Ertzaintza detuvo en Bilbao por menudeo de sustancias ilícitas a otros dos hombres de 26 y 28 años, con tres detenciones previas cada uno.

El primero de ellos fue sorprendido por una patrulla en la tarde de este pasado miércoles en el barrio bilbaíno de San Francisco cuando efectuaba un intercambio de sustancias estupefacientes. Al vendedor se le ocuparon doce bolsitas unidosis de hachís y tres de cocaína.

Poco después, en la misma zona fue arrestado el segundo varón por la venta ilegal de fármacos. En este caso, al detenido se le interceptaron un centenar de pastillas de medicamento y siete trozos de hachís.