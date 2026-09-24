Cuatro personas detenidas por robar cableado de cobre en una empresa de Alegría-Dulantzi (Álava)

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

VITORIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido en Alegría-Dulantzi (Álava) a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de una empresa, en la que habrían robado cableado de cobre.

El arresto se produjo este pasado miércoles sobre las dos de la tarde, cuando patrullas de la Ertzaintza recibieron el aviso de un posible robo de cable en dependencias de una empresa situada en la localidad alavesa.

Al parecer, dos de los autores habían escalado la valla del recinto y habían trasladado el material hasta una furgoneta que les esperaba en el exterior, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Ertzainas desplazados al lugar observaron al vehículo sospechoso cuando abandonaba la zona por la carretera A-3110, por lo que procedieron a darle el alto y a identificar a sus cuatro ocupantes.

Los agentes inspeccionaron la parte trasera de la furgoneta, donde, debajo de una manta había diverso cableado de cobre, además de tres cizallas y una herramienta para corte de cable de gran diámetro. Una vez comprobada su participación en los hechos, los recursos policiales detuvieron a las cuatro personas por un presunto delito de robo con fuerza mediante escalamiento en el interior de la empresa.

Los detenidos son dos hombres, de 35 y 25 años, con 27 y cuatro detenciones anteriores por parte de la Ertzaintza, respectivamente, y dos mujeres, de 65 y 51 años, con 31 y dos detenciones previas como antecedentes policiales.