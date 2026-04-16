El cuerpo sin vida localizado en una playa de Zumaia el pasado domingo pertenece a una mujer de 60 años

Archivo - Playa de Zumaia (Gipuzkoa) - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha logrado establecer la identidad de la mujer que fue hallada sin vida en una playa de Zumaia (Gipuzkoa) el pasado domingo. Se trata de una mujer de 60 años, de nacionalidad española, que constaba como desaparecida.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, hacia las ocho de la mañana de este pasado domingo, unos particulares encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en la playa de Itzurun de la localidad de Zumaia. La persona no portaba ninguna documentación por lo que no pudo ser identificada.

Seguidamente fue trasladada al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián donde se le realizó la autopsia, y no se encontró ningún indicio de criminalidad.

Las investigaciones realizadas por la Ertzaintza han permitido finalmente identificar a la fallecida. Se trata de una mujer de 60 años y de nacionalidad española. El lunes 13 un familiar denunció su desaparición en la comisaría de Eibar. Al parecer, el sábado 11 fue el último día que tuvieron contacto con la víctima.