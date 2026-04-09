Dani Martin actuará el 2 y 3 de octubre en el BEC de Barakaldo, con entradas ya agotadas la segunda fecha

Archivo - El cantante Dani Martín, durante su concierto en el Movistar Arena, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dani Martin actuará el 2 y 3 de octubre en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), con entradas ya agotadas la segunda fecha, en el marco de su gira su gira '25 p*t*s años', con la que recorrerá los principales recintos de la geografía española durante todo el 2026, superando ya las 450.000 entradas vendidas.

Según ha explicado la promotora, el repertorio supone todo un "viaje emocional a través de auténticos himnos" de sus inicios con El Canto del Loco y canciones de su trayectoria en solitario, entre las que se podrán oir "Zapatillas", "Peter Pan", "Volverá", "Cero", "Emocional" y canciones virales de su último disco "El último día de nuestras vidas".

Con una producción audiovisual renovada y diseñada para grandes recintos y con una escenografía "muy especial", Dani Martín y su banda alternarán "momentos de máxima energía eléctrica con otros más íntimos y acústicos" para potenciar el mensaje de cada canción y mantener durante todo el concierto la complicidad con el público.

Debido a la alta demanda, la promotora ha recomendado a los asistentes adquirir sus localidades únicamente a través de puntos de venta oficiales para evitar fraudes en la reventa.