D'Anjou lamenta la falta de voluntad de acuerdo de la oposición, pero abre la puerta a pactar enmiendas "asumibles"

D'Anjou ha defendido el presupuesto frente a las enmiendas de totalidas de la oposición - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha lamentado que los grupos de la oposición no hayan mostrado en ningún momento una "predisposición real" para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de Euskadi para 2026, aunque ha asegurado que el Gobierno Vasco está dispuesto a incorporar al proyecto las aportaciones "asumibles" y "enriquecedoras" que estas formaciones hayan planteado a través de sus enmiendas parciales.

D'Anjou ha defendido este martes el proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno Vasco (PNV-PSE) en el debate que celebra el Pleno del Parlamento Vasco sobre las enmiendas de totalidad a las cuentas presentadas por EH Bildu, PP, Sumar y Vox.

Todas estas posiciones --a su juicio-- "demuestran que desde el inicio apenas había predisposición real para el acuerdo presupuestario" por parte de los grupos de la oposición.

En todo caso, ha afirmado que "no se trata de buscar culpables, sino de seguir trabajando con dedicación en lo verdaderamente importante: crecer como país, reforzar nuestro bienestar y garantizar que Euskadi avanza con paso firme". "La política no puede reducirse a maniobras de corto plazo; debe estar al servicio de la ciudadanía y de sus necesidades reales", ha subrayado.

Por ese motivo, ha asegurado que su departamento "está analizando" todas las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición, y que "en la medida en que enriquezcan el proyecto y sean asumibles", tiene "voluntad" de llegar a acuerdos en torno a estas aportaciones.

D'Anjou ha lamentado que ningún grupo de la oposición vaya a respaldar este proyecto. "Se han esgrimido diferentes argumentos como falta de voluntad o ambición o incluso han tachado este proyecto de presupuesto socialista, como es el caso del PP, mientras que EH Bildu los ha calificado de neoliberales", ha explicado.

EL CAMINO DE "LA CENTRALIDAD"

El consejero ha mostrado su "extrañeza" por el hecho de que un mismo presupuesto pueda ser definido "al mismo tiempo" como socialista y neoliberal. En este sentido, ha considerado que esto demuestra que el Gobierno Vasco va "por buen camino", el de la "centralidad", y "sin desviarse del objetivo de dar respuesta a las necesidades de la sociedad".

Frente a la postura de la oposición, ha manifestado que el Ejecutivo "ha puesto sobre la mesa un proyecto serio, responsable y comprometido con los problemas reales de Euskadi". "Nosotros defendemos un ejercicio de priorización presupuestaria que marca un rumbo claro hacia el futuro de nuestro país", ha subrayado.

Por ese motivo, ha explicado que no cree que este proyecto "merezca el rechazo frontal" de todos los grupos de la oposición. D'Anjou ha añadido que "decir es fácil", y que "lo difícil, lo verdaderamente coherente en política, es proponer alternativas serias y viables".

EN LAS "ANTÍPODAS"

En el caso de Vox, ha indicado que se ha situado en "las antípodas políticas" de los postulados que defiende esa formación, por lo que "no hay recorrido conjunto posible en ninguna materia". Respecto a Sumar, ha recordado que planteó modificaciones presupuestarias por un importe global de 890 millones de euros, "sin explicar de dónde sacar la financiación ni qué partidas recortar para mantener el equilibrio financiero". Esto, en su opinión, "no es un planteamiento serio ni coherente".

D'Anjou ha indicado que el PP ha registrado 1.122 enmiendas parciales, cuando en las reuniones previas con el Gobierno "no presentó ni una sola propuesta concreta". Además, ha reprochado al PP que denuncie "una supuesta inejecución presupuestaria", cuando las cifras de ejecución "superan el 90%".

En el caso de EH Bildu, ha señalado que su propuesta inicial para la negociación "se centraba únicamente en vivienda", y estaba planteada "con una fórmula que no es factible de ninguna manera, ni desde el punto de vista de la normativa de estabilidad presupuestaria, ni resulta eficiente en la utilización de los recursos públicos".

Además, ha indicado que en las 13 enmiendas parciales registradas posteriormente, EH Bildu no incluye "ninguna" en materia de vivienda, dado que se centran en la política lingüística, segregación escolar, modernización administrativa o transición energética. "Es decir, a dialogar vinieron con una materia en la que no esperaban un acuerdo, y sin dialogar pretenden acordar otras materias que no han traído a la mesa de negociación; es una forma, cuanto menos sorprendente de negociar", ha manifestado.

Todas estas posiciones --a su juicio-- "demuestran que desde el inicio apenas había predisposición real para el acuerdo presupuestario" por parte de los grupos de la oposición.

"NO SE TRATA DE BUSCAR CULPABLES"

En todo caso, ha afirmado que "no se trata de buscar culpables, sino de seguir trabajando con dedicación en lo verdaderamente importante: crecer como país, reforzar nuestro bienestar y garantizar que Euskadi avanza con paso firme". "La política no puede reducirse a maniobras de corto plazo; debe estar al servicio de la ciudadanía y de sus necesidades reales", ha subrayado.

Por ese motivo, ha asegurado que su departamento "está analizando" todas las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición, y que "en la medida en que enriquezcan el proyecto y sean asumibles", tiene "voluntad" de llegar a acuerdos en torno a estas aportaciones.

De todas formas, y en referencia al hecho de que la mayoría absoluta que suman el PNV y el PSE-EE garantiza la aprobación de las cuentas con independencia de cuál sea el sentido del voto de la oposición, ha destacado que el próximo 23 de diciembre, fecha en la que se celebrará el debate definitivo sobre el proyecto, Euskadi "contará con un presupuesto aprobado, a diferencia de lo que sucede en nuestro entorno, como es el caso del estado Español o el estado francés".