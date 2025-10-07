Dantzaldia estrena en el Estado de la pieza portuguesa 'Simulacro'

Dantzaldia estrena en el Estado 'Simulacro', de Margarida Monten y Carminda Soares. - DANTZALDIA

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXVI Festival Internacional de Danza de Bilbao-Bizkaia, Dantzaldia, llevará este domingo, 12 de octubre, a la capital vizcaína el estreno en el Estado de la pieza portuguesa 'Simulacro', de la mano de las creadoras multidisciplinares Margarida Monten y Carminda Soares.

El espectáculo podrá verse en la sala La Fundición, promotora del certamen, a las siete de la tarde, han explicado sus organizadores. 'Simulacro' es un dúo concebido e interpretado por Monten y Soares que propone, en sus propias palabras, "un ejercicio de intimidad", en el que dos cuerpos en acción continua exploran "los límites de su proximidad".

Según explican, repetición y resistencia son los pilares base de esta creación que parte de acciones y gestos cotidianos para, degenerándolos progresivamente, llevar tanto la escena como a las bailarinas-performers y al propio público, a "estados de vulnerabilidad, expectativa y tensión".

Margarida Monten trabaja en el ámbito del circo y las artes performativas, "buscando un enfoque transdisciplinar en su práctica coreográfica", lo que le ha valido el Premio Jóvenes Artistas - Coliseu do Porto Ageas 2024 en su país natal, han desatacado desde Dantzaldia.

Por su parte, Carminda Soares combina en sus creaciones danza, performance y escritura, "explorando conceptos como la intimidad, la resistencia y la agresión".

HASTA EL 4 DE DICIEMBRE

Dantzaldia 2025 se inició el pasado 25 de septiembre y contempla una docena de citas con la danza contemporánea por diferentes escenarios de Bizkaia hasta el 4 de diciembre.

Según han explicado sus organizadores, el certamen "consolida su apuesta por la visibilización de nuevas miradas en la danza contemporánea europea". De hecho, en esta edición ya se ha podido ver a los italianos Compagnia Bellanda y se han acogido los estrenos en Euskadi de piezas de la compañía griega Tarantism y de la coreógrafa y bailarina francesa Clémence Juglet.