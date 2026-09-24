David Bisbal actuará en Bilbao en mayo dentro de su nueva gira

Archivo - El cantante David Bisbal durante una actuación en el Movistar Arena. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

David Bisbal actuará el 29 de mayo en el Bilbao Arena dentro de su nueva gira para presentar su álbum 'Eternos', cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 2 de octubre, según han informado desde la organización.

El 'Tour Eternos' comenzará el próximo 6 de octubre en Santiago de Chile y recorrerá más de 20 ciudades en América. Dentro del Estado, se han confirmado las primeras 15 fechas a partir de mayo. Entre ellas, el concierto en el Bilbao Arena el 29 de mayo.

Además de en Bilbao, se han anunciado conciertos en Valencia, Coruña, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Albacete, Granada, Almería, Madrid, Alicante, Villanueva de la Serena, Fuengirola, Chiclana de la Frontera y Sevilla.