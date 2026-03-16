Davide Dall'Amico gana el 26º Campeonato de Sumilleres de Euskadi

Davide Dall'Amico, ganador del 26º Campeonato de Sumilleres de Euskadi - SOMELIER TXAPELKETA

BILBAO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Davide Dall'Amico, del restaurante Mina de Bilbao, se ha proclamado ganador del 26º Campeonato de Sumilleres de Euskadi, celebrado este lunes en el GOe-Gastronomy Open Ecosystem de Donostia/San Sebastián, en una jornada que ha reunido a algunos de los mejores profesionales del sector y que se consolida como uno de los encuentros de referencia para la sumillería vasca.

Según han informado los organizadores, el segundo puesto ha sido para Jorge Rodríguez Conde, del restaurante Erre de Roca, mientras que Kristell Monot, del restaurante Mugaritz, han completado la clasificación de finalistas.

La entrega de premios ha contado con la presencia de Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, quien ha puesto en valor el papel de la sumillería en la difusión de los vinos de Euskadi.

"Este campeonato es fundamental para poner en valor los vinos de Euskadi. A veces nos cuesta reconocer la calidad de lo que tenemos cerca, y encuentros como este nos recuerdan que contamos con profesionales y productos de enorme nivel", ha señalado, para añadir que "la labor de los y las sumilleres es clave para transmitir la identidad de nuestros vinos y acercarlos al público. Son embajadores excepcionales de un patrimonio enológico que merece ser conocido, apreciado y defendido".

La mañana ha comenzado con las pruebas técnicas a puerta cerrada, donde los participantes han realizado un examen teórico y una cata escrita para evaluar sus conocimientos sobre viticultura, regiones vinícolas, análisis sensorial y cultura del vino.

Tras esta primera fase, los cuatro finalistas han accedido a la gran final abierta al público, en la que han demostrado sus habilidades en cata oral, servicio, maridaje, detección de errores en carta y conocimientos generales del mundo del vino. También han debido superar una prueba de idiomas, defendiendo sus análisis en inglés o francés.