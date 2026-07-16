Dbizi de San Sebastián ofrecerá una alternativa "real" al uso exclusivo de la aplicación móvil para alquilar bicicletas

SAN SEBASTIÁN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha aceptado una recomendación del Ararteko para que el sistema municipal Dbizi de alquiler de bicicletas disponga de una alternativa "real al uso exclusivo de la aplicación móvil".

En un comunicado, la institución del Ararteko ha explicado que Dbizi es un servicio, promovido y bajo control municipal, prestado por la sociedad pública Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.

La intervención del Ararteko ha tenido su origen en una queja ciudadana que advertía de que la exigencia de utilizar un teléfono móvil inteligente y una aplicación móvil para acceder y usar el servicio podía generar una barrera tecnológica para parte de la población.

Tras solicitar información al Ayuntamiento y analizarla, el Ararteko constató que el sistema Dbizi "no garantiza actualmente un acceso igualitario para toda la ciudadanía" y consideró que "la exigencia de una aplicación para móvil como único medio de uso puede excluir a determinados colectivos, como personas mayores o con menor acceso a herramientas digitales".

Además, esta institución observó "una falta de coherencia entre las condiciones actuales del servicio y lo previsto en el contrato de concesión, que contemplaba también el uso de tarjetas sin contacto como alternativa de acceso".

Por ello, el Ararteko recomendó al Ayuntamiento que "adoptara las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de los términos previstos en la concesión del servicio, especialmente en lo relativo a los medios de identificación y acceso", a fin de "garantizar un acceso efectivo y en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, y evitar que el diseño del servicio genere barreras tecnológicas que impidan o dificulten su utilización por parte de personas que no disponen de teléfono móvil inteligente o que no pueden o no desean utilizar una aplicación para el móvil".

El Consistorio donostiarra ha respondido al Ararteko que "está realizando un estudio técnico y organizativo para definir e implantar un mecanismo alternativo de acceso y uso del sistema". La previsión inicial es que la solución pueda estar operativa "en un plazo aproximado de entre cinco y seis meses, pendiente de la conclusión de dicho análisis". Además, se ha comprometido a "contactar con la persona promotora de la queja cuando el nuevo mecanismo esté disponible, para informarle de su funcionamiento y de los trámites necesarios para utilizar el servicio".