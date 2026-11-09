Dbus, elegido mejor operador de transporte urbano 2027 en los premios 'Las Empresas del Año'

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SAN SEBASTIÁN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dbus ha sido elegido mejor operador de transporte urbano 2027 en los premios 'Las Empresas del Año' organizados por la revista especializada Autobuses & Autocares y que este año llegan a su 35 edición. Se trata de un galardón de ámbito estatal y referencia en el sector que reconoce la trayectoria, la gestión y la contribución de las empresas dedicadas al transporte de viajeros por carretera.

Este reconocimiento coincide además con el 140 aniversario de la fundación de la Compañía del Tranvía de Donostia/San Sebastián. Además, es la tercera ocasión en la que Dbus recibe este premio, tras los galardones obtenidos en 2007 y 2015, siendo la única empresa de transporte urbano que ha sido reconocida en tres ocasiones y la primera empresa vasca en obtenerlo.

Desde la compañía donostiarra han señalado que este tercer reconocimiento "refuerza la posición de Dbus como operador de referencia en el sector y pone en valor su capacidad de evolución y mejora continua, así como su compromiso con la calidad del servicio, la innovación tecnológica y la movilidad sostenible".

Asimismo, supone "un importante respaldo" a su trayectoria y al trabajo desarrollado para "ofrecer a la ciudadanía de Donostia un transporte público cada vez más eficiente, accesible y sostenible".

En esa línea, han resaltado que el alto uso del transporte público y la "constante mejora del servicio" de autobús, el "avanzado nivel tecnológico" en sus servicios y las distintas iniciativas para estimular el uso de medios de transporte no contaminantes "han sido clave" a la hora de otorgar el premio.

Donostia/San Sebastián es la ciudad con mayor índice de uso de autobús y mayor eficiencia en el servicio, "con altos niveles de velocidad comercial y puntualidad". Los premios cuentan con gran respaldo institucional y la presencia de representantes de administraciones públicas, organizaciones profesionales, operadores, empresas y fabricantes. La ceremonia de entrega de premios se celebrará el próximo 17 de diciembre en Madrid.

En los últimos años, Dbus ha recibido varios premios de relevancia en el sector. En 2025 fue reconocido como el operador de transporte público con mejor ticketing del mundo en los galardones 'Transport Ticketing Awards' que se entregan anualmente en Londres y que reconocen la apuesta por la innovación para la mejora de la sostenibilidad y la eficacia del transporte público.