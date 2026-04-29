Debabarrena avanza en su revitalización con más de 16 millones de euros ejecutados en el marco de su Plan Estratégico

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BILBAO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan Estratégico Comarcal (PEC) de Debabarrena cuenta hasta la fecha con 16.096.380,47 euros ejecutados. De los 31 proyectos y actuaciones incluidos en el Plan, seis están finalizados, 21 se encuentran en fase de ejecución y cuatro están pendientes de inicio, según ha informado la Diputación foral de Bizkaia.

El Museo de la Máquina Herramienta de Elgoibar ha acogido este miércoles la primera sesión de seguimiento del PEC de Debabarrena. En el encuentro han participado el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Bizkaia y de Gipuzkoa y los ocho ayuntamientos que forman parte de la Zona de Actuación Prioritaria: Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku y Soraluze.

Durante la sesión se ha presentado el primer informe de seguimiento del PEC, un documento que recoge los avances alcanzados en el primer año de despliegue del Plan. La hoja de ruta se enmarca en la estrategia de Zonas de Actuación Prioritaria del Gobierno Vasco y cuenta con el coliderazgo de las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, así como con la implicación de los Ayuntamientos de Debabarrena.

El informe de seguimiento refleja el compromiso del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales con el desarrollo de Debabarrena. La dotación prevista para la Zona de Actuación Prioritaria se ha actualizado de 142,2 a 146,5 millones de euros, lo que supone más de 4,3 millones adicionales para reforzar el despliegue del Plan. Este incremento será asumido por los departamentos responsables de cada actuación, dentro de sus propios presupuestos ordinarios.

El Plan se estructura en seis ámbitos de actuación: Modernización industrial y recuperación de suelo y edificaciones industriales; Diversificación económica (sector turístico y comercial); Diversificación económica (sector cultural); Empleo y proyectos de formación profesional; Regeneración urbana y protección social; y Medio ambiente y movilidad sostenible.

A través de estos ámbitos, el PEC busca reforzar la competitividad económica de Debabarrena, mejorar la conectividad, favorecer la cohesión urbana y social, avanzar en la sostenibilidad del territorio y generar nuevas oportunidades para la ciudadanía y el tejido productivo.