Decenas de agricultores se manifiestan con sus tractores en Vitoria-Gasteiz para pedir la declaración de zona de sequía

La movilización ha concluido frente a la sede del Gobierno Vasco - CARLOS GONZÁLEZ-EUROPA PRESS

VITORIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decenas de agricultores y ganaderos convocados por la Asociación Treviño y Álava por el Campo (ATACA) se han manifestado con sus tractores por las calles de Vitoria-Gasteiz en un recorrido que ha culminado con una concentración frente al Gobierno Vasco, en la que han reclamado a las instituciones que Álava y Euskadi sean declaradas zonas de sequía.

La movilización también ha tenido como objetivo poner de manifiesto el impacto que tienen en los precios de fertilizantes y combustible conflictos bélicos como el de Ucrania o el de Irán, así como denunciar los tratados comerciales "que abren las puertas de Europa a productos que no cumplen los estándares de calidad que las y los agricultores y ganaderos alaveses sí garantizan".

En declaraciones a los medios de comunicación durante la protesta frente a la sede central del Gobierno Vasco, el presidente de ATACA, Raúl Beitia, ha explicado que la declaración de Álava y Euskadi como zonas de sequía facilitaría el acceso de las y los profesionales a ayudas específicas que contribuyan a paliar los graves efectos que está teniendo sobre el sector la ausencia continuada de precipitaciones y los episodios reiterados de altas temperaturas.

"Son varios meses ya sin precipitaciones y con episodios de temperaturas rozando los 40 grados; y no se prevén precipitaciones en los 15 próximos días", ha explicado Beitia, que ha advertido de que esta situación supondrá "una merma de producciones de carne, leche, cereales, cultivos de primavera, de regadío, patatas, remolacha y forrajes".

Por otra parte, ha indicado que el sobrecoste de insumos genera sobrecostes "que no se aparejan con los precios de ventas que tenemos en nuestras materias primas".

Respecto a la llegada de productos agrarios de fuera de la Unión Europea, ha denunciado que hay quien "quiere que entre todo de fuera", pese a que --según ha asegurado-- los productos que proceden de fuera de la UE lo hacen "sin las garantías y exigencias de los que aquí producimos".

"INSOSTENIBLE"

El representante de ATACA ha reclamado al Gobierno Vasco y al resto de instituciones competentes que adopte medidas ante los problemas que afectan al sector primario, dado que se está llegando a un punto que empieza a ser "insostenible".

Por su parte, el también miembro de ATACA Gerardo López de Suso ha acusado al Gobierno Vasco de no estar actuando "con suficiente agilidad" a la hora de organizar una compra conjunta de forrajes.